(Bologna) Kevin Vauquelin, grâce à son échappée, s’est assuré qu’il y ait une deuxième victoire française consécutive en remportant l’étape vallonnée vers Bologne, dimanche au Tour de France.

Associated Press

Le Québécois Hugo Houle a pris le 9e rang, terminant à 1 min 36 s du gagnant. Le coureur d’Israel – Premier Tech occupe le 61e rang du classement général. Son coéquipier Guillaume Boivin a pris le 93e rang de l’étape.

« J’étais heureux de faire partie de l’échappée aujourd’hui. C’est un bon début et j’espère pouvoir m’améliorer tout au long du Tour », a déclaré Houle après avoir franchi le fil d’arrivée.

« J’ai fait de mon mieux et je pense que c’est bien d’avoir déjà un top 10 lors de la deuxième journée du Tour de France », a-t-il ajouté.

Pogacar en jaune

Il n’a fallu que deux étapes de la Grande Boucle pour montrer que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sont dans une classe à part.

Pogacar a attaqué depuis le peloton de poursuite jusqu’à la deuxième ascension de San Luca et seul Vingegaard a pu le suivre.

Cette manœuvre a aidé Pogacar à dépouiller le Français Romain Bardet, le gagnant de la première étape, du maillot jaune du meneur.

PHOTO DANIEL COLE, ASSOCIATED PRESS Tadej Pogacar

Pogacar a été sacré vainqueur du Tour de France en 2020 et en 2021, avant de terminer deuxième derrière Vingegaard lors des deux dernières représentations de la Grande Boucle.

Pogacar vise le rare doublé Giro-Tour de France, après avoir dominé le grand tour d’Italie le mois dernier. Vingegaard n’avait pas participé à une course depuis une vilaine chute en avril. Il s’était cassé une clavicule et des côtes et il avait été victime d’un pneumothorax.

Âgé de 23 ans, Vauquelin a obtenu une première victoire en carrière lors d’une étape d’un des Grands Tours.

PHOTO THOMAS SAMSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Kevin Vauquelin

Les quatre premières étapes du Tour de France se tiennent en Italie pour une première fois.

Le parcours de 199 kilomètres commençant à Cesenatico comportait six ascensions catégorisées, dont deux ascensions jusqu’à San Luca, avant l’arrivée au centre-ville de Bologne.