Hugo Houle (Israel – Premier Tech) a animé le spectacle dimanche lors de la deuxième étape du Tour de France en s’aventurant dans l’échappée dès le début de la journée. Les 10 cyclistes de ce groupe sont demeurés ensemble jusqu’à la première des deux boucles du circuit final où deux montées de l’imposante côte de San Luca étaient au programme.

Sportcom

Le Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) et le Français Kévin Vauquelin (Arkéa – B & B Hotels) se sont finalement démarqués du lot, jusqu’à ce que Vauquelin parte en solo à 14 kilomètres de l’arrivée. Le Français signe la première victoire d’étape de sa carrière au Tour de France. Il s’agit également de la première réussite pour l’équipe Arkéa — B & B Hotels sur la Grande Boucle.

PHOTO THOMAS SAMSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Kevin Vauquelin

Abrahamsen, détenteur du maillot de meilleur grimpeur, a franchi la ligne d’arrivée au deuxième rang (+36 secondes), alors que le Français Quentin Pacher (Groupama — FDJ) a terminé troisième (+49 secondes).

De son côté, Houle a démontré une fois de plus toute sa combativité dans les dernières montées en revenant dans le groupe de tête à quelques reprises après avoir été brièvement décroché. Il s’est finalement classé neuvième (+1 minute 39 secondes) de cette étape, le quatrième meilleur résultat de sa carrière au Tour.

« J’avais pour mission d’être dans l’échappée et je suis content d’avoir pris la bonne. On avait un beau groupe qui a été capable d’aller chercher une bonne avance sur le peloton. Je savais que j’avais une bonne chance d’aller au bout. Il y avait de gros pourcentages dans la montée de San Luca et mes jambes ne répondaient pas, j’ai réussi à revenir, mais c’est ensuite que trois coureurs, dont Vauquelin, se sont échappés pour de bon », a expliqué Hugo Houle.

« J’aurais peut-être aimé me rendre dans le top 5, mais je suis content d’être allé jusqu’au bout avec l’échappée dès la deuxième étape. Je pense que ma forme va s’améliorer de plus en plus dans les prochains jours. Je ne suis pas un gars qui lâche facilement, je me bats tout le temps, c’est ce qui fait ma force et je veux conserver cet esprit-là », a-t-il ajouté.

La chaleur était encore une fois au rendez-vous dimanche sur les routes italiennes, ce qui n’a toutefois jamais fait douter Houle.

« Il faisait chaud et en plus, on a souvent eu de gros vents de face. C’était un peu mieux qu’hier [samedi], mais c’était encore une fois très difficile. Rien pour m’empêcher de me battre par contre, une fois dans l’échappée, je voulais tout donner », a indiqué celui qui a été en mesure de récolter un point au classement des meilleurs grimpeurs au cours de la journée.

Guillaume Boivin, lui aussi de la formation Israel — Premier Tech, a conclu cette deuxième étape au 93e échelon.

Les choses bougent au classement général provisoire alors que le Français Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) cède le maillot jaune de meneur au Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates), 14e du jour. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) et Richard Carapaz (EF Education — EasyPost) affichent toutefois tous le même temps que Pogacar.

PHOTO DANIEL COLE, ASSOCIATED PRESS Tadej Pogacar

La troisième étape du Tour de France se tiendra lundi, encore une fois du côté de l’Italie, entre Plaisance et Turin sur 230,8 kilomètres.

« Ce sera une étape principalement sur le plat, je vais donner un coup de main à mes coéquipiers qui vont viser la victoire, mais ce sera également l’occasion de me reposer un peu plus, c’est certain », a conclu le cycliste de Sainte-Perpétue.