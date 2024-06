(Rimini) Le Français Romain Bardet, qui a terminé deux fois sur le podium, a remporté la première étape du Tour de France, samedi, enfilant le maillot jaune pour la première fois.

Associated Press

Combinée à une chaleur intense, l’une des premières étapes les plus difficiles des dernières années a créé des problèmes pour Mark Cavendish et de nombreux autres cyclistes.

Le Slovène Tadej Pogacar, qui cherche à remporter un troisième Tour, et le Danois Jonas Vingegaard, double champion en titre, ont tous les deux terminé dans le peloton.

La performance de Vingegaard était particulièrement encourageante, étant donné qu’il a été hospitalisé pendant près de deux semaines en Espagne en avril après un important carambolage à haute vitesse survenu lors du Tour du Pays basque. Il a subi des fractures à une clavicule, aux côtes, ainsi qu’un affaissement de poumon.

Bardet, qui a terminé deuxième en 2016 et troisième en 2017, participe à son dernier Tour. Il a lancé une attaque avec un peu plus de 50 kilomètres à parcourir. Il a rattrapé son coéquipier Frank van den Broek, qui s’était préalablement échappé, et la paire a tout juste résisté à la remontée du peloton.

Bardet a devancé son coéquipier à l’arrivée et l’a pointé du doigt pour lui dire : « merci ». Il s’agissait de la quatrième victoire d’étape en carrière de Bardet, mais une première depuis 2017.

Le parcours de 206 kilomètres reliant Florence à la station balnéaire de Rimini comportait sept ascensions et plus de 3600 mètres de dénivelé. La température a grimpé jusqu’à 36 degrés Celsius.

Cavendish a vomi deux fois et s’est laissé distancer dès la toute première montée. Le Britannique tente de briser l’égalité avec Eddy Merckx pour le plus grand nombre de victoires d’étapes en carrière.