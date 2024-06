De passage à Crans Montana en Suisse, la Coupe du monde de vélo de montagne a été dominée par le Britannique Thomas Pidcock, cette fin de semaine. Vainqueur sur courte piste la veille, le champion du monde en titre a remporté le cross-country olympique en solitaire dimanche, tandis que Léandre Bouchard a signé le meilleur résultat canadien de cette course en se classant 44e.

luc turgeon Sportcom

Thomas Pidcock, qui sera au départ du Tour de France la semaine prochaine, avait également triomphé à Nove Mesto, en Tchéquie, un mois plus tôt. À l’image des Jeux olympiques de Tokyo, il a eu le dessus sur le Suisse Mathias Flückiger sur le nouveau parcours de Crans Montana. Des conditions boueuses ont été à l’origine de quelques chutes dimanche et l’éventuel vainqueur n’a pu s’en sauver.

Le coureur de la formation Ineos Grenadiers a pris les devants au deuxième tour et, malgré une chute, est parvenu à demeurer en tête tout en accentuant son avance. Flückiger a suivi loin derrière, 1 minute et 10 secondes plus tard, tandis que l’Italien Luca Braidot a pris le troisième rang (+2 minutes et 5 secondes).

« Une journée très fatigante, je suis épuisé, mais je suis satisfait en même temps ! Après un léger accrochage au départ, j’ai réussi à remonter position par position. C’était super agréable de réussir à trouver les meilleures lignes sur un nouveau parcours, ça nous a sortis de notre zone de confort un peu », a indiqué Léandre Bouchard, qui était de retour dans le circuit après avoir manqué la Coupe du monde de Val di Sole, en Italie.

Son coéquipier chez Foresco Holding Proco RL, Victor Verreault, s’est classé 56e. William Maltais-Pilote pointe au 86e échelon, alors que Raphaël Auclair, victime d’une chute, n’a pas terminé la course.

« Il y avait beaucoup d’ascension et c’était assez large, puis la terre se mouillait très rapidement dans certaines sections, alors il fallait trouver un certain équilibre. Ce sont des conditions difficiles, mais que j’aime bien », a ajouté Bouchard. La veille, il s’était classé 37e de l’épreuve sur courte piste réservée aux 40 meilleurs coureurs.

L’épreuve féminine du cross-country olympique a été remportée par la Française Loana Lecomte dimanche avec une priorité de 46 secondes sur Alessandra Keller, de la Suisse. La Néerlandaise Puck Pieterse a complété le podium.

Roxane Vermette et Léa Bouchard ont fini 48e et 53e, respectivement. L’Ontarienne Jennifer Jackson a obtenu le meilleur résultat canadien en se classant 15e (+6 minutes et 50 secondes).

Du côté des moins de 23 ans, Ophélie Grandmont a été la 48e cycliste à franchir l’arrivée, un peu moins de 15 minutes après la gagnante Olivia Onesti, de la France.

La prochaine Coupe du monde sera disputée à Les Gets, en France, du 4 au 7 juillet.