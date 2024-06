PHOTO ANDREW MEDICHINI, ASSOCIATED PRESS

(Paris) L’équipe UAE a confirmé vendredi ses huit coureurs pour le Tour de France avec Tadej Pogacar entouré d’une garde prétorienne impressionnante pour reconquérir la Grande Boucle.

Agence France-Presse

Le Britannique Adam Yates, les Espagnols Juan Ayuso et Marc Soler, le Français Pavel Sivakov, le Portugais Joao Almeida, le Belge Tim Wellens et l’Allemand Nils Politt accompagneront le Slovène dans sa double quête du 29 juin au 21 juillet.

Sacré en 2020 et 2021, Pogacar arrive avec l’objectif de renouer avec la victoire finale après deux places de dauphin derrière Jonas Vingegaard qui a lui-même confirmé sa participation jeudi. Il veut aussi réaliser le doublé Giro-Tour, un défi titanesque qui n’a plus été réussi depuis Marco Pantani en 1998.

« Ce sera déjà mon cinquième Tour de France et j’ai hâte. La préparation s’est très bien passée depuis ma victoire au Giro. Nous avons passé beaucoup de temps en altitude à s’entraîner ensemble. On est impatients de commencer et de se battre pour la victoire », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La formation des Émirats avait annoncé ses titulaires pour le Tour de France dès décembre et n’a pas dévié depuis.

La victoire de Yates devant Almeida au Tour de Suisse a confirmé les excellentes dispositions de l’équipe qui a préparé le Tour de France à Isola 2000 ces dernières semaines.

« On sait ce qu’on a à faire pour soutenir Tadej et viser la victoire », a commenté Yates, le premier lieutenant de Pogacar qui avait fini troisième du dernier Tour de France.

Ayuso, vainqueur du Tour du Pays basque et troisième de la Vuelta en 2022, et Almeida, troisième du Giro l’an dernier, disputeront eux leur première Grande Boucle.