(Milton) Kelsey Mitchell s’est qualifiée pour les demi-finales du keirin en remportant sa vague de qualification à la Coupe des Nations UCI de cyclisme de Milton, où Lauriane Genest l’a rejointe après être passée par le repêchage.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Mitchell a évité cette étape supplémentaire de brillante façon dimanche, au Centre national de cyclisme Mattamy. Alors qu’elle semblait coincée en quatrième place de sa vague de qualifications, la sprinteuse a plutôt débordé vers l’extérieur pour dépasser les trois cyclistes devant elle et gagner la course par deux longueurs de vélo.

Genest, médaillée de bronze de la discipline aux Jeux olympiques de Tokyo, a quant à elle lancé son attaque un peu trop tôt avec un peu plus de deux tours à faire en qualifications et elle a été coiffée à quelques mètres du fil d’arrivée par la Néerlandaise Hetty van de Wouw, augmentant du même coup sa charge de travail pour la journée.

Elle s’est bien reprise au repêchage. Postée derrière, elle a parfaitement synchronisé son attaque et terminé devant sa plus proche poursuivante par au moins cinq longueurs de vélo pour assurer sa place en demi-finales.

Troisième Canadienne en lice, Jackie Boyle a aussi dû passer le repêchage. Coincée derrière le peloton, Boyle a chuté après avoir accroché la roue arrière de la cycliste devant elle en tentant de prendre l’extérieur de la piste. Après une longue glissade sur le parquet, elle a quitté l’aire de compétition par ses propres moyens.

Au repêchage, elle a manqué de jambes dans le sprint final et a été éliminée.

Courte journée pour les sprinteurs

Trois des quatre Canadiens en lice au sprint individuel ont rapidement été éliminés.

Tyler Rorke, Ryan Dodyk et le jeune sprinteur de 17 ans Cole Dempster ont tous vu leur journée prendre fin dès le premier tour éliminatoire.

Seul Nick Wammes a poursuivi sa route jusqu’aux huitièmes de finale, où il a été éliminé par Sébastien Vigier. Patient, le Français a laissé Wammes se commettre et lancer l’attaque. Vigier l’a finalement devancé par l’extérieur, gagnant la course par une roue.

Wammes avait réussi son meilleur résultat au keirin la veille, terminant en cinquième place.

À l’omnium féminin, Maggie Coles-Lyster a facilement obtenu sa qualification pour les quatre courses de la soirée, le scratch, la course tempo, la course à élimination et la course aux points. Elle était la seule Canadienne inscrite à la compétition.

Le Trifluvien Mathias Guillemette et Michael Foley se sont qualifiés pour la course à l’américaine. La dernière épreuve de cette troisième édition de la Coupe des Nations de Milton, qui fera relâche en 2025 après trois années consécutives, sera disputée en soirée.

Le comité organisateur tente de ramener la compétition à compter de 2026 pour un nouveau cycle de trois ans.