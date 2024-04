(Milton) Deux des quatre équipes canadiennes en lice à la poursuite par équipe de la Coupe des Nations de Milton se sont qualifiées pour les rondes éliminatoires, vendredi, au Centre national de cyclisme Mattamy.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La principale équipe féminine, composée d’Arin Attwell, Ariane Bonhomme, Maggie Coles-Lyster et Sarah van Dam, a réussi le troisième temps des qualifications, en quatre minutes, 12,549 secondes (4 : 12,549). Les Britanniques, médaillées d’argent aux Jeux de Tokyo, et les Italiennes ont devancé les Canadiennes.

L’équipe Next Gen du Canada (Anika Brants, Skyler Goudswaard, Jenna Nestman et Lily Plante) a éprouvé des ennuis et pris le 13e et dernier rang de ces qualifications. Ennuyée par un virus, Nestman a eu du mal à suivre le rythme et l’équipe n’a pas pu se faire justice.

Chez les hommes, la première équipe canadienne — Michael Foley, Mathias Guillemette, Carson Mattern et Sean Richardson — a inscrit le deuxième temps des qualifications, en 3 : 51,157, à 4,060 des Britanniques. Malheureusement, la deuxième formation canadienne, composée de Chris Ernst, Cameron Fitzmaurice, Daniel Fraser-Maraun et Campbell Parrish, a tout juste raté sa qualification, terminant neuvième.

Les huit premières nations ont obtenu leur laissez-passer pour les rondes éliminatoires, disputées plus tard vendredi.

Le programme se poursuit avec les sprints par équipe, où seront en action les Canadiennes Lauriane Genest, Kelsey Mitchell et Sarah Orban, ainsi que la course à élimination.

La Coupe des Nations se poursuivra jusqu’à dimanche.