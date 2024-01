(Montréal) Le travail du cycliste Guillaume Boivin a permis à deux de ses coéquipiers chez Israel – Premier Tech de batailler pour la victoire, mercredi, à la deuxième étape du Tour Down Under, en Australie. Le Néo-Zélandais Corbin Strong et le Britannique Stephen Williams ont terminé tout juste à court, en deuxième et troisième places, derrière le Mexicain Isaac Del Toro.

La recrue de la formation UAE Team Emirates a surpris tout le peloton à un peu plus d’un kilomètre de l’arrivée. Son accélération lui a donné une avance suffisamment grande pour tenir le coup et soulever les bras au terme de ce parcours de 141,6 kilomètres.

Plus hésitant, le peloton mené par les deux cyclistes d’Israel – Premier Tech n’a pas réussi à rattraper Del Toro. Grâce à cette victoire, ce dernier prend la tête du classement général provisoire, deux secondes devant Corbin Strong. Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et Stephen Williams suivent à égalité au troisième rang (+7 secondes).

Guillaume Boivin, qui s’est classé 138e mercredi, pointe au 134e rang du classement général. La veille, le Québécois avait fini 47e de l’étape initiale de ce 24e Tour Down Under.

La troisième étape sera présentée jeudi sur un parcours de 145,3 kilomètres entre Tea Tree Gully et Campbelltown.