(Calpe) Fini la course au classement général : en 2024, Romain Bardet visera des victoires d’étape sur le prochain Tour de France, qui sera peut-être le dernier de sa carrière, a-t-il indiqué lundi à l’AFP.

Agence France-Presse

En fin de contrat en fin d’année, le grimpeur auvergnat de 33 ans, actuellement en stage avec son équipe DSM à Calpe, au sud-est de l’Espagne, a confié être « en pleine réflexion » quant à l’éventualité de prolonger sa carrière au-delà.

« Je prendrai ma décision autour du Tour (29 juin-21 juillet). Je suis dans une situation assez confort parce que ça se passe très bien avec l’équipe, la porte est ouverte pour continuer », a-t-il déclaré. « Je me sens encore très bien physiquement. Mais je veux avoir un impact et ne pas être là juste parce que c’est confortable. Et j’ai un peu l’impression d’avoir fait le tour du circuit ».

Quelles sont les conditions qui le pousseraient à continuer ? « Si ça se passe très bien cette année et que je me retrouve tout devant sur les courses que j’ai ciblées. Ou si je n’ai pas réussi à gagner sur le Giro et que j’ai envie de continuer pour essayer une dernière fois. »

Vainqueur de trois étapes sur le Tour et d’une étape sur la Vuelta, Bardet va en effet essayer d’entrer dans le club des coureurs ayant gagné sur les trois grands Tours lors du Giro en mai, son premier gros objectif de la saison, durant lequel il ne délaissera pas non plus le classement général.

« La priorité sera de gagner une étape. Mais je ne vais pas me relever volontairement. Sur le Tour, si, c’est sûr. J’ai déjà fait de multiples fois top 10 sur le Tour, ça ne m’intéresse plus, j’ai fait trois fois sixième et tout le monde s’en fout, moi le premier maintenant », a-t-il expliqué.

Deuxième du Tour de France en 2016, troisième l’année suivante, Bardet compte six top 10 au classement général du Tour de France. Il avait abandonné en 2023 sur une violente chute lors de la 14e étape.

« Je veux aborder le Tour d’une autre manière. En plus, s’il s’avère que c’est le dernier, je veux en profiter, me relever et certains jours, y aller à fond. Quand tu fais le Tour pour le général, tu ne l’apprécies pas vraiment. C’est à 100 à l’heure tout le temps », a insisté l’Auvergnat qui compte participer au Tour des Alpes en guise de préparation et peut-être à Liège-Bastogne-Liège.