(Sydney) Le champion du monde de cyclisme 2020 et 2021 Julian Alaphilippe va lancer sa saison 2024 sur le Tour Down Under, en Australie, le mois prochain, ont annoncé les organisateurs de la course mardi.

Agence France-Presse

« Je suis très heureux de revenir en Australie », a déclaré le coureur français de l’équipe Soudal Quick-Step, dont le Tour Down Under avait été en 2014 la première course sur le circuit World Tour (première division mondiale).

L’édition masculine de la course, remportée en début d’année par l’Australien Jay Vine, se déroulera du 13 au 21 janvier 2024 dans et autour d’Adélaïde, et s’achèvera au sommet du mont Lofty, qui sera grimpé deux fois par les coureurs au cours de la dernière étape.

« Je me rappelle quand j’ai fait ma première course (en Australie) avec mon équipe », a commenté Julian Alaphilippe, 31 ans, cité dans un communiqué de Soudal Quick-Step. « J’ai beaucoup de bons souvenirs : les fans incroyables, le temps magnifique, et j’ai hâte de revenir sur la ligne de départ et d’y rencontrer à nouveau nos supporters », a ajouté le Français, qui n’a plus couru dans ce pays depuis les Mondiaux de 2022.

« Je suis tout particulièrement impatient de recourir sur Willunga Hill (que les coureurs grimperont deux fois lors de la 5e étape, NDLR) et de décrouvrir le mont Lofty pour la première fois », a aussi commenté dans le communiqué des organisateurs le coureur, qui sera parmi les favoris pour revêtir le maillot ocre de leader de la course.

Outre ses deux titres de champion du monde, Julian Alaphilippe a notamment remporté sept étapes sur de grands tours (une sur la Vuelta, six sur le Tour de France), Milan-San Remo (2019), la Flèche wallonne (2018, 2019 et 2021), la Clasica San Sebastian (2018), les Strade Bianche (2019) et deux courses à étapes, le Tour de Californie (2016) et le Tour de Grande-Bretagne (2018).

L’édition féminine du Tour Down Under aura lieu du 12 au 16 janvier.