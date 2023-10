Léandre Bouchard (Foresco Holding Proco RL Pro Team, +4 min 23 s) est sorti du dernier virage du parcours de la Coupe du monde de vélo de montagne de Mont Ste-Anne avec le soleil qui plombait sur lui. Quelques secondes plus tard, il terminait la dernière étape de la saison au 16e rang.

mathieu.laberge@sportcom.ca Sportcom

La pluie, le froid et le vent qui ont sévi pendant la presque totalité de la course ont enfin fait place à une éclaircie, comme ce résultat qui arrive en conclusion d’une saison difficile pour l’athlète d’Alma, meilleur Canadien de l’épreuve, qui a brillé dans le dernier tour où il a dépassé huit concurrents.

Le Britannique, champion du monde et champion olympique en titre, Tom Pidcock (INEOS-Grenadiers). 14e, le Suisse Nino Schurter (Scott-SRAM) a réussi à sauver de justesse son maillot de champion de meneur de la Coupe du monde pour finir au sommet du classement général.

« Elle fait du bien [cette 16e place] ! », a lancé Bouchard, exubérant en entrevue d’après course, le visage couvet de boue. « Dans le dernier tour, je suis resté dans le moment présent et en confiance et ça a été une journée extraordinaire. Un moment donné, je me suis dit : “voyons Léandre, qu’est-ce qui se passe ? Continue à faire ton truc, ça marche” » a expliqué l’athlète en riant.

« C’est un de mes meilleurs résultats en carrière et c’est ma meilleure course au Mont Ste-Anne. […] De finir la saison comme ça après une saison pas si facile, ça met un baume et ça me donne beaucoup de confiance pour cet hiver. C’est vraiment extraordinaire ! »

Les résultats des Coupes du monde disputées en sol nord-américain ne comptent pas dans le processus de qualification olympique, mais l’Olympien des Jeux de 2016 ne s’en formalise pas trop.

« Je l’ai fait aujourd’hui, alors je me dis que je peux le refaire l’an prochain », a conclu le vice champion canadien qui devra surveiller son compatriote Carter Woods qui est actuellement en position de tête pour obtenir une place aux Jeux de Paris.

Woods, un des meilleurs au monde dans la catégorie des moins de 23 ans, passera chez les élites en 2024.

Ancien coéquipier de Bouchard chez Pivot-OTE, Raphaël Auclair (Pivot Cycles – OTE, +6 min 27 s) était emballé d’avoir conclu au 27e rang.

« La foule, ici, elle te transporte tout au long du parcours. C’est ma meilleure Coupe du monde. J’avais fait ma meilleure performance la semaine passée [à Snowshoe, en Virginie], mais là, je l’ai battue d’une vingtaine de positions cette semaine, alors je suis super content », a commenté l’athlète qui ajoute avoir connu un excellent départ. « L’an prochain, je veux me qualifier pour les courses de Short Track. »

Laurie Arseneault (Pittstop Racing Team) était ravie de sa sortie dimanche où elle s’est classée 24e (+9 min 27 s). À l’image de Léandre Bouchard, cette conclusion galvanise son moral en vue de la prochaine campagne.

« Ça a été ma plus belle course de l’année ! Ça a été une saison difficile où j’ai eu beaucoup de blessures et de maladies, donc finir en beauté à la maison, c’est vraiment cool ! », a reconnu l’athlète de Terrebonne. « C’est fou comme j’aime ça rouler dans la bouette et c’est un bonheur pour moi de rouler dans ces conditions-là. […] Une fois dans la course, je volais avec tous ces encouragements. »

La Français Loana Lecomte (Cayon) a parfaitement dompté le parcours rendu très technique par la pluie et la boue.