Grands Prix de Québec et de Montréal

Cyclisme Canada forcé de refaire ses devoirs

Après un appel de deux coureurs, Cyclisme Canada a dû revoir sa copie et faire table rase de son comité chargé de composer l’équipe nationale pour les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM), présentés les 8 et 10 septembre.