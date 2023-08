Mondiaux de cyclisme

Une course sur route difficile pour les Québécois

Quatre Québécois étaient en action dimanche sur l’éreintant parcours de 271,1 kilomètres entre Glagsow et Édimbourg, en Écosse, dans le cadre de la course sur route masculine aux Championnats du monde de cyclisme. Guillaume Boivin (+13 minutes 59 secondes) et Nickolas Zukowsky (+14 minutes 6 secondes) ont été les deux seuls du lot à rallier l’arrivée, respectivement 36e et 40e.