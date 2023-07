(Poligny) Un mois après la mort de Gino Mäder, Matej Mohoric, vainqueur à Poligny vendredi sur le Tour de France, a puisé au plus profond de lui-même pour lui rendre hommage et justifier une vie de sacrifices et de souffrance.

Jacques KLOPP Agence France-Presse

En larmes à l’arrivée, en larmes sur le podium, le Slovène était toujours en pleurs lorsque son compatriote Tadej Pogacar lui est tombé dans les bras après avoir franchi la ligne à Poligny avec un quart d’heure de retard, bien au chaud dans le peloton du maillot jaune Jonas Vingegaard.

C’est avec une émotion rare que Mohoric a accueilli sa troisième victoire sur la Grande Boucle, deux ans après son doublé lors de l’édition 2021.

Parce qu’il l’a arrachée avec les tripes et un brin de malice lorsqu’il a jeté son vélo sur la ligne pour battre Kasper Asgreen au photo-finish.

Parce qu’elle survient un mois après la mort de Gino Mäder, son équipier chez Bahrain, tombé dans un ravin sur le Tour de Suisse. « Elle est pour lui », a balbutié le Slovène après avoir signé déjà le troisième succès de son équipe sur ce Tour après ceux de Pello Bilbao et Wout Poels.

Mais aussi parce que c’est le Tour de France, tout simplement, « la course la plus dure du monde » où « lever les bras change votre vie » et où ils sont « chaque jour 150 à viser la victoire » et autant à « le mériter ».

À peine redescendu du vélo, le Slovène de 28 ans s’est lancé dans un hommage vibrant au peloton en retrouvant son habituel débit de mitraillette, malgré quelques sanglots et beaucoup d’émotion.

« Vous sacrifiez votre vie »

PHOTO THOMAS SAMSON, AGENCE FRANCE-PRESSE La victoire de Matej Mohoric, en larmes à l’arrivée, en larmes sur le podium, survient un mois après la mort de Gino Mäder, son équipier chez Bahrain, tombé dans un ravin sur le Tour de Suisse.

« Cette victoire signifie tellement pour moi. C’est tellement difficile et cruel d’être un coureur professionnel. Vous souffrez beaucoup, vous sacrifiez votre vie, votre famille juste pour être prêt à venir ici. Et là, au bout de quelques jours, vous réalisez que tout le monde est incroyablement fort, que c’est dur juste de garder la roue du mec devant. »

Arrivent alors les doutes qui assaillent même un coureur aussi costaud que lui, vainqueur d’un Monument (Milan-SanRemo) et trompe-la-mort dans les descentes qu’il a appris à apprivoiser jeune dans les montagnes slovènes.

« Parfois vous avez l’impression de ne pas avoir votre place à cette table tellement le niveau est élevé. Mais après, vous voyez l’encadrement qui se défonce pour vous, les mécanos qui travaillent jusque tard dans la nuit. Ca vous aide à repartir le matin. Cette victoire est aussi pour eux. »

Le Slovène a ensuite raconté sa journée de galère mercredi dans le terrifiant col de la Loze qu’il a escaladé comme un mort en sursis, « complètement vidé ».

« Et puis j’ai regardé les coureurs à côté de moi et ils souffraient tout autant. Alors on s’accroche. »

Dernier obstacle pour Vingegaard

PHOTO MARCO BERTORELLO, AGENCE FRANCE-PRESSE Jonas Vingegaard porte toujours le maillot jaune.

Et quand « tout le monde est à bout », a-t-il continué « c’est le mental qui fait la différence ».

Comme vendredi, lorsqu’il a puisé très profond pour prendre la roue de Kasper Asgreen quand le Danois a accéléré dans la côte d’Ivory, à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.

« Je souffrais le martyre, mais je savais que c’était le bon coup, Kasper était si fort, plus fort que moi », a assuré Mohoric.

Mais à l’arrivée, c’est bien lui qui a franchi la ligne en vainqueur après avoir devancé le Danois, vainqueur la veille à Bourg-en-Bresse, sur une marge tellement infime qu’il a dû attendre au photo-finish pour valider son résultat.

« Dans les moments importants, je réussis à garder la tête froide », a-t-il dit.

Le peloton, avec le maillot jaune Jonas Vingegaard, est arrivé avec près de 14 minutes de retard, roulant sur un rythme de sénateur, car aucun coureur dangereux pour le classement général ne s’était glissé dans l’échappée.

Pour le Danois, qui compte toujours 7 : 35 d’avance sur Pogacar, il reste désormais un dernier obstacle à franchir, samedi lors d’une étape à six cols dans les Vosges, pour sceller son triomphe et le fêter pour la deuxième année consécutive dimanche sur les Champs Élysées.

Hugo Houle termine l’étape au 16e rang

PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS Hugo Houle lors d’une étape précédente du Tour de France

Par ailleurs, pour la troisième fois depuis le début de l’édition 2023 du Tour de France, le Québécois Hugo Houle s’est taillé une place dans le top-20. L’athlète de 32 ans de Sainte-Perpétue a complété la course au 16e rang, à une minute 43 secondes du vainqueur.

Dimanche dernier, lors de la 15e étape, Houle avait réalisé sa meilleure performance du Tour cette année avec une 13e place. Il s’était aussi classé au 20e rang de la troisième étape, le 3 juillet.

À la suite de sa prestation, vendredi, Houle est maintenant le meilleur des trois Canadiens au classement général.

Le coureur de l’équipe Israel – Premier Tech a gagné huit positions et pointe au 39e rang, à 2 h 29 : 34 secondes de Vingegaard.

L’Ottavien Michael Woods, également porte-couleurs de Israel — Premier Tech, se classe maintenant 45e, une glissade de quatre places, à 2 h 34 : 04. Guillaume Boivin, dernier membre du trio canadien chez Israel – Premier Tech, est demeuré au 121e rang.

Boivin a complété l’étape de vendredi au 93e rang tandis que Woods s’est classé 121e.

Avec l’Associated Press

Le classement de la 19e étape 1. Matej Mohoric (SLO/TBV) les 172,8 km en 3 h 31 : 02. (moyenne : 49,1 km/h)

2. Kasper Asgreen (DEN/SOQ) à 0.

3. Ben O’Connor (AUS/ACT) à 4.

4. Jasper Philipsen (BEL/ADC) à 39.

5. Mads Pedersen (DEN/LTK) à 39.

6. Christophe Laporte (FRA/TJV) à 39.

7. Luka Mezgec (SLO/JAY) à 39.

8. Alberto Bettiol (ITA/EFE) à 39.

9. Matteo Trentin (ITA/UAD) à 39.

10. Thomas Pidcock (GBR/IGD) à 39. 16. Hugo Houle (CAN/IPT) à 1 sec. 45

93. Guillaume Boivin (CAN/IPT) à 15 : 45

121. Michael Woods (CAN/IPT) à 16 : 45