Henri Do

La troisième place du « Burger Man »

D’un fuseau horaire à l’autre, à travers les montagnes, les tempêtes et les chiens agressifs du Kentucky, Henri Do a tenu le coup. Après avoir parcouru 6800 km d’ouest en est aux États-Unis, il a terminé la Trans Am Bike Race en troisième place, le 23 juin.