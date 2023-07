Carte postale

Avec un soupçon d’appréhension

(Saint-Sébastien et Eibar) Un jeune surfeur, pieds nus et planche sous le bras, est la première personne que j’ai croisée en sortant d’un souterrain près de la place de la Catalogne, à Saint-Sébastien. Des effluves de cannabis ont confirmé que le Tour de France avait déployé son dispositif jaune dans une station balnéaire plus jeune et branchée pour l’arrivée de la deuxième étape.