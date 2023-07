Coup d’envoi du 110e Tour de France ! Coéquipiers chez Israel-Premier Tech, les Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin ont entamé la plus grande course cycliste du monde en aidant leur compatriote Michael Woods à prendre le cinquième rang de la première étape à Bilbao, au Pays basque.

luc turgeon Sportcom

« C’est un bon départ pour nous. On voulait bien placer Woods pour le garder aux avant-postes et il a réussi à compléter le travail avec trois coureurs de notre équipe devant, alors c’est une journée réussie », a mentionné Hugo Houle à Sportcom.

Michael Woods a franchi l’arrivée à 12 secondes du vainqueur Adam Yates, de l’équipe UAE Team Emirates.

« Woods avait l’objectif de gagner l’étape, mais on peut être encouragés par la façon dont on a couru aujourd’hui, a dit Houle, 90e du jour (+9 minutes 42 secondes). Personnellement, je suis content de ma forme et heureux que la première étape soit derrière nous. »

On a très bien roulé en tant qu’équipe toute la journée. On n’a pas été dans le trouble ! Les premières étapes, c’est toujours dangereux, très nerveux, mais on a bien fait ça. Guillaume Boivin

PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS Guillaume Boivin de l’équipe Israel Premier Tech lors de la présentation des équipes devant le musée Guggenheim, le 29 juin 2023

Comme on pouvait s’y attendre, la foule a répondu à l’appel le long de ce parcours initial de 182 kilomètres.

C’est une bonne première journée et on va se servir de ça dans les prochains jours. Il en reste 20 ! Guillaume Boivin

Houle en est à sa cinquième présence à la Grande Boucle. L’expérience lui est fort utile afin de bien négocier dans le peloton, mais les sensations demeurent bien spéciales.

« Il y avait beaucoup de bruit et ça nous met dans l’ambiance. J’étais heureux d’être sur la ligne de départ et très fébrile. Le Tour, ça reste le Tour. Il n’y a qu’une course comme celle-là dans le monde et c’est toujours aussi unique », a admis le cycliste de Sainte-Perpétue, vainqueur de la 16e étape l’an dernier.

Guillaume Boivin participe quant à lui à son troisième Tour de France. Cette fois, il a pu se préparer convenablement en prévision de l’évènement, contrairement à l’an dernier, où il avait été appelé en renfort à la dernière minute.

« Je suis super fier d’être de retour. C’était mon objectif cette année de revenir ici, bien préparé et faire oublier les mauvais souvenirs que j’ai gardés du Tour de l’an passé », a confié le Montréalais, 111e samedi, à 13 minutes et 53 secondes d’Adam Yates.

Duel des frères Yates

Une fin spectaculaire attendait les spectateurs réunis à Bilbao, alors que la victoire s’est jouée entre les frères Adam (UAE Team Emirates) et Simon Yates (Jayco AlUla) à la flamme rouge.

PHOTO PAPON BERNARD, POOL VIA REUTERS Simon Yates et Adam Yates

Ils ont pris les devants sur le groupe de tête durant la descente de la Côte de Pike à un peu moins de dix kilomètres de l’arrivée. La collaboration fraternelle leur a permis d’accentuer leur avance. Adam Yates a finalement eu le dernier mot et sera le premier à porter le maillot jaune.

PHOTO THOMAS SAMSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Adam Yates a remporté la première étape du Tour de France avec quatre secondes d’avance.

Son coéquipier slovène Tadej Pogacar a aussi donné une raison de célébrer à la formation UAE Team Emirates en étant le plus rapide au sprint pour la troisième place.

Notons l’abandon de l’Espagnol Enric Mas (Movistar) à la suite d’une chute subie avec une vingtaine de kilomètres à parcourir. Aussi impliqué, l’Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a réussi à reprendre la route et à terminer l’étape, mal en point.

Les coureurs ont maintenant rendez-vous à Vitoria-Gasteiz dimanche à l’occasion de la deuxième étape longue de 208,9 kilomètres et qui les mènera jusqu’à San Sébastian.

« On mettra probablement l’accent sur Mike, on garde un œil pour essayer d’arriver devant. Je vais tenter de faire parler mes jambes et on aura beaucoup de boulot. J’ai hâte de voir comment ça va se développer », a conclu Hugo Houle.