Le cycliste canadien Derek Gee a été récompensé pour son excellente performance au Tour d’Italie, mardi, après avoir conclu une entente à long terme avec l’équipe Israel Premier-Tech.

La Presse Canadienne

L’Ottavien âgé de 25 ans a été promu au sein de l’équipe professionnelle Israel-Premier Tech en mai 2022, après avoir ratifié un pacte de trois ans lui permettant de quitter l’académie de la formation. Mardi, Israel Premier-Tech a mentionné qu’en vertu de la nouvelle entente Gee demeurera avec l’équipe jusqu’à la conclusion de la saison 2028.

« Nous savions que Derek avait un énorme potentiel lorsque nous lui avons présenté une offre afin qu’il se joigne à notre programme continental U23 il y a quelques années, a mentionné l’homme d’affaires israélo-canadien Sylvan Adams par voie de communiqué. Toutefois, au’Giro’cette année, Derek a démontré son intelligence et sa capacité à rivaliser avec les meilleurs coureurs du monde au sein d’un peloton professionnel. »

Gee s’est illustré en Italie le mois dernier à l’occasion de sa première épreuve majeure en carrière, terminant deuxième à quatre reprises et quatrième en deux occasions. Il a fini 22e au classement général du Tour d’Italie, en plus d’avoir terminé deuxième aux classements des points (derrière l’Italien Jonathan Milan) et des grimpeurs (derrière le Français Thibaut Pinot).

Le représentant de l’unifolié a aussi été nommé le « coureur super combatif » du Giro.

L’équipe Premier-Tech compte aussi dans ses rangs l’Ontarien Michael Woods ainsi que les Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin. L’ex-cycliste étoile canadien Steve Bauer est le directeur sportif de l’équipe dont le commanditaire principal, Premier Tech, est installé à Rivière-du-Loup.