(Paris) Le Britannique Geraint Thomas, deuxième du classement général provisoire du Tour d’Italie avec deux secondes d’avance sur son grand rival slovène Primoz Roglic, a expliqué lundi s’attendre à « peu d’écart » avant le contre-la-montre décisif de samedi prochain.

Agence France-Presse

« Je ne suis pas sûr que des minutes nous sépareront avant le chrono, je pense qu’il y aura peu d’écart », a-t-il estimé en visioconférence de presse lors de la deuxième journée de repos.

« Les prochains jours nous le diront. J’imagine une poignée de secondes prises ici et là. J’espère qu’il (Roglic, NDLR) ne me prendra pas des minutes, mais je suis sûr qu’il se dit la même chose de moi », a livré le vainqueur du Tour de France 2018.

À la veille de l’arrivée finale à Rome au terme d’une étape de plaine, le contre-la-montre montagneux programmé samedi sur les pentes de Monte Lussari (18,6 km, dont 7,3 km à 12,1 % de moyenne) devrait désigner le vainqueur du Giro 2023.

Pour autant, Geraint Thomas, qui convoite un premier sacre dans la « corsa rosa », n’imagine pas d’ici là un marquage total entre favoris.

« Aucun de nous ne se sent très à l’aise dans la situation actuelle. Il n’y a que deux secondes entre Primoz et moi, on est à la merci du moindre incident. Je suis certain qu’il essaiera de gagner du temps. Et moi aussi », glisse-t-il.

« Les trois prochaines étapes de montagne (mardi, jeudi et vendredi, NDLR) seront intéressantes, car nous allons tous essayer de gagner un petit quelque chose sur les autres », pronostique-t-il.