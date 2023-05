Evenepoel remporte le contre-la-montre et récupère le maillot rose

(Cesena) Remco Evenepoel a gagné un autre contre-la-montre, cette fois par une seconde, pour reprendre les commandes du Tour d’Italie, dimanche.

Associated Press

En contraste avec le premier contre-la-montre, cependant, Evenepoel a triomphé par la moindre des marges lors de neuvième étape – la plus longue parmi les trois contre-la-montre individuels de la course.

Le Belge a eu le meilleur sur Geraint Thomas à la suite d’un trajet de 35 kilomètres qui sépare Savignano Sul Rubicone à Cesena, près des côtes de l’Adriatique

Cette seconde fut suffisante pour Evenepoel pour remporter l’étape et s’approprier à nouveau le maillot rose du meneur. Le champion du monde détenait une avance de 45 secondes sur Thomas. Primoz Roglic, qui est considéré comme le plus féroce aspirant à Evenepoel, accuse deux secondes de plus de retard.

Tao Geoghegan Hart a terminé troisième du contre-la-montre, deux secondes plus lent qu’Evenepoel. Seulement huit secondes séparaient les cinq premiers à l’occasion d’une solide performance des prétendants au classement général.

Les cyclistes profiteront d’une première journée de repos, lundi, avant la 10e étape, qui aura lieu mardi. Il y aura deux ascensions sur la route de 196 kilomètres à travers les Apennins toscans de Scandiano à Viareggio, sur la côte méditerranéenne.

La course se termine à Rome le 28 mai.