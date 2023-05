Olivia Baril (UAE Team ADQ) s’est de nouveau signalée samedi au Tour du Pays basque, ralliant l’arrivée au septième rang dans la commune d’Amurrio. À l’aube de la troisième et dernière étape de l’évènement, tous les espoirs sont permis pour la Québécoise… ou presque.

Cinquième en lever de rideau de la compétition vendredi, Baril s’est assurée de conserver sa place parmi les meneuses en bouclant la seconde course parmi le groupe de tête, une fois de plus mené par Demi Vollering (SD Worx).

Cette dernière l’a emporté pour une deuxième journée de suite, signant du même coup sa neuvième victoire de la saison. Qui plus est, le tout lui a permis d’accentuer son avance au sommet du classement général provisoire, notamment en vertu des 10 secondes de bonification pour son triomphe du jour.

La Néerlandaise détient dorénavant 56 secondes de priorité sur sa coéquipière suisse Marlen Reusser, et 1 minute 5 secondes sur la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM Racing).

Tout juste derrière, deux cyclistes accusent 1 minute 11 secondes de retard sur la meneuse : la Rouynorandienne Olivia Baril, quatrième, de même que la Néerlandaise et double championne du monde sur route Annemiek van Vleuten, cinquième.

S’il sera probablement difficile, voire impossible de combler l’écart avec Vollering, Baril voudra tout donner lors de la dernière étape prévue sur 114 kilomètres en montagne dans sa ville d’adoption.

« Itzulia, c’est une course vraiment importante pour moi, car j’habite à San Sebastian où aura lieu l’étape de dimanche. Cette course me tient à cœur et j’ai vraiment envie de performer », avait-elle mentionné à Sportcom, vendredi.

Rappelons que l’athlète de 25 ans avait récolté les meilleurs résultats de sa carrière en World Tour au même endroit l’année dernière, terminant deuxième de la seconde étape et onzième au classement général de l’évènement.

Magdeleine Vallières-Mill bondit au classement

Seule autre Québécoise en action au Tour du Pays basque, Magdeleine Vallières-Mill (EF Education – TIBCO – SVB) a elle aussi connu une bonne journée de travail samedi, terminant 23e, à 36 secondes de la gagnante.

Grâce à cette performance, la Sherbrookoise a grimpé de huit échelons au classement pour se retrouver 44e (+9 min 3 s). Celle qui s’était classée 31e au cumulatif en 2022, un sommet pour elle dans une course par étape du circuit mondial, aura donc elle aussi la chance d’améliorer sa marque personnelle dimanche.