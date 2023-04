(Liège) Grâce à une impressionnante attaque, le champion du monde Remco Evenepoel a remporté la classique cycliste Liège-Bastogne-Liège pour une deuxième année de suite, dimanche, tandis que Tadej Pogacar, son principal rival, a chuté et a subi une fracture au poignet gauche.

Associated Press

De retour en course après trois semaines d’entraînement en altitude, Evenepoel a été le plus fort d’une épreuve disputée dans des conditions difficiles et pluvieuses, et il est demeuré invaincu à cette prestigieuse course. Le polyvalent belge avait également devancé tous ses rivaux l’an dernier, à sa première participation à « La Doyenne ».

Evenepoel a négocié les 258,1 km de l’épreuve en 6 h 15 minutes 49 secondes, soit 66 secondes devant le Britannique Thomas Pidcock et le Colombien Santiago Buitrago Sanchez.

Le Canadien Michael Woods a terminé en 12e position, à une minute 48 secondes du vainqueur, tandis que le Québécois Guillaume Boivin n’a pas réussi à franchir la ligne d’arrivée.

De son côté, Pogacar a été contraint à l’abandon après 85 kilomètres et devra se soumettre à une opération. Il n’était pas possible de savoir, dimanche, si cette blessure l’empêchera de participer au Tour de France, qui se tiendra à compter du 1er juillet.

Informé des malheurs de son rival, Evenepoel a dit souhaiter qu’il se portait bien.

« C’est dommage qu’il n’ait pas pu compléter la course, mais ça fait partie de la compétition. N’importe qui peut chuter ; je l’ai vécu aussi. »

Plus tôt, dimanche, la Néerlandaise Demi Vollering avait remporté le volet féminin, en 3 h 50 : 47.

Les Québécoises Olivia Baril (4 h 05 : 14) de Rouyn-Noranda, Clara Émond (4 h 05 : 28) de Québec et Magdeleine Vallières Mill (4 h 05 : 42) de Sherbrooke ont respectivement terminé 65e, 67e et 71e.