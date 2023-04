Lauriane Genest et Kelsey Mitchell accèdent directement aux huitièmes

(Milton) Lauriane Genest et Kelsey Mitchell n’ont pas semblé en manque de jambes, samedi, pendant les qualifications du sprint individuel de la Coupe des Nations de cyclisme. Les deux Canadiennes se sont classées dans le top 4 et ont évité la deuxième étape de qualifications, prévue plus tard en journée.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Genest a réalisé le temps de référence, en 10,482 secondes. Mitchell a réussi le quatrième et dernier temps permettant d’éviter les 16es de finale, soit 10,756.

La Colombienne Martha Bayona Pineda (10,640), médaillée de bronze de la discipline à l’étape de Milton l’an dernier, et l’Allemande Alessa-Catriona Pröpster (10,709) se sont insérées entre les deux représentantes de l’unifolié.

Genest et Mitchell, en compagnie de Sarah Orban, ont permis au Canada de remporter une médaille d’argent au sprint par équipe vendredi soir. Cela n’a pas paru dans leurs performances de la matinée. Ces résultats leur permettront de ne pas s’échiner dans le premier tour éliminatoire.

La journée est chargée au Centre national de cyclisme Mattamy de Milton. Les qualifications de l’omnium masculin ont suivi celles du sprint féminin. Le Canadien Michael Foley a toutefois raté sa qualification, terminant 13e de la première vague, alors que les 12 premières positions donnaient accès à la finale.

Le keirin masculin est également au programme. Ryan Dodyk, James Hedgcock et Nick Wammes sont les trois Canadiens en lice. Finalement, le madison féminin conclura la soirée. Le Canada n’a toutefois pas de représentante dans cette épreuve, ses athlètes n’ayant pas atteint les critères de sélection.