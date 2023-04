(Milton) Le Canada a bien lancé ses activités à la Coupe des Nations UCI de cyclisme sur piste, alors que trois de ses quatre équipes en poursuite ont atteint la phase éliminatoire de la compétition.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La première équipe masculine — Canada A — a d’ailleurs réussi son meilleur temps pour terminer troisième de ces qualifications.

La formation composée du détenteur du titre mondial au scratch, Dylan Bibic, Carson Mattern, l’Olympien Michael Foley — tous deux de Milton — et le Québécois Mathias Guillemette ont pendant un certain moment détenu le meilleur temps avec leur chrono de trois minutes, 52, 749 secondes (3 min 52, 749 s).

« L’objectif était d’aller le plus vite qu’on pouvait. À part Mike, c’est tous notre meilleur temps à date, a raconté Guillemette. C’était ça notre stratégie. »

Canada B, formée de Chris Ernst, Daniel Fraser-Maraun, Campbell Parrish et Sean Richardson, a connu moins de succès, devant se contenter du 11e rang sur 12 formations, avec un chrono de 3 min 57, 017 s.

C’est l’Australie qui a inscrit le meilleur des huit temps donnant accès aux courses de vendredi : 3 min 50, 788 s. La Grande-Bretagne (3 min 52, 314 s) s’est insérée en deuxième place.

D’ailleurs, pas question de se ménager : les chronos inscrits jeudi étaient rapides pour lever le pied et conserver son énergie pour les phases finales.

« C’est dur de se garder de l’énergie quand les temps sont aussi rapides. […] Je ne pense pas que les équipes soient assez fortes ici pour se permettre de “ s’en garder ” pour (vendredi) », a noté Guillemette.

Chez les dames, Erin Attwell, Maggie Coles-Lyster, Sarah Van Dam et Ariane Bonhomme formaient l’équipe Canada A, qualifiée avec le quatrième temps, en 4 min 17, 147 s. Devaney Collier, Adèle Desgagnés, Kiara Lylyk et Fiona Majendie, qui composaient Canada B, ont obtenu le huitième et dernier temps donnant accès aux finales de vendredi, 4 min 24, 181 s.

Ces qualifications ont été dominées par les Britanniques (4 min 14, 824), dont trois des quatre coureuses — Katie Archibald, Megan Barker et Josie Knight — sont médaillées d’argent des derniers Mondiaux et des JO 2020.

« C’est un excellent départ, a déclaré sourire aux lèvres Dan Proulx, l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne. Nos coureurs sont de plus en plus rapides et ça paraît. Ils sont en train de s’établir, c’est excitant à voir, même s’il reste évidemment beaucoup de travail à faire. Mais c’est un solide départ, qui va donner le ton pour le reste du week-end.

La crème de la crème

C’est la deuxième année que la Coupe des Nations fait un arrêt au Centre national de cyclisme Mattamy. Le plateau est d’autant plus relevé pour cette deuxième édition, alors que le processus de qualifications en vue des Jeux olympiques de Paris est bien enclenché, s’étalant sur les saisons 2023 et 2024.

Cette série de trois étapes — Jakarta et Le Caire ont accueilli les deux premières cette saison — est d’autant plus importantes qu’elle compte pour beaucoup dans le processus de qualifications.

« Ces Coupes des Nations, vos deux meilleurs résultats en 2023 et vos deux meilleurs en 2024 comptent pour votre qualifications, a expliqué Proulx. Présentement, nous courons très bien et nous sommes confiants d’être en mesure de qualifier une équipe chez les hommes et une équipe chez les femmes. […] Des performances comme celles de (jeudi) soir, ça nous apporte beaucoup de motivation, non seulement pour demain, mais que nous puissions être compétitifs à Paris. »

Comptant sur une équipe d’endurance plus jeune, l’objectif de médailles est à plus long échéance.

« On veut être fort à Paris, mais quand on regarde l’âge de cette équipe et les performances qu’elles offrent, on vise davantage 2028. Mais je pense que c’est une équipe du top-8, alors si les étoiles s’alignent… », a laissé miroiter Proulx.

Plus de 300 cyclistes de quelque 50 nations sont attendus pour les différentes épreuves disputées de jeudi à dimanche, dont plusieurs médaillés olympiques et des Mondiaux.

La délégation canadienne comptera également sur Kelsey Mitchell, médaillée d’or du sprint individuel aux JO de Tokyo et médaillée de bronze de la même discipline des Mondiaux 2021, et Lauriane Genest, médaillée de bronze au keirin des Olympiques de 2020.

Mitchell et Genest avaient d’ailleurs brillé lors de la Coupe des Nations 2022. Mitchell avait remporté trois médailles — l’or au keirin, l’argent au sprint individuel et le bronze au sprint par équipe —, tandis que Genest avait mis la main sur deux médailles de bronze, au keirin et au sprint par équipe. Mais tout est à recommencer pour elles.

« Il y a tellement de nations qui tentent de se qualifier en sprint qu’on n’a pas de marge d’erreur. On doit amasser tous les points que l’on peut. »

En tout, ce sont sept disciplines qui seront disputées tout au long du week-end.