De la pluie, des pavés et trois des meilleurs cyclistes au monde qui bataillent pour la victoire finale. Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team) a pleinement vécu sa journée à la Classique E3 Saxo, vendredi, en Belgique.

Sportcom

Le favori de la foule, le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma), s’est imposé devant le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Inscrit à l’épreuve, Hugo Houle (Israel–Premier Tech) n’a toutefois pas pris le départ pour cause de maladie.

« Le niveau est extrêmement relevé et en plus, la course a été difficile, non seulement de la façon dont elle a été courue, mais aussi avec la pluie intermittente. C’était toute une course belge ! » a soutenu Zukowsky, 56e du jour (+8 minutes 26 secondes).

L’athlète de Sainte-Lucie-des-Laurentides est de retour à la compétition après avoir été sur la touche pendant une bonne partie de mois de février. Il a contracté un virus lors de sa participation au Tour de l’Arabie saoudite.

« Ça m’a mis sur le carreau pendant deux semaines et ç’a été tout un choc sur mon système. Revenir de ça, c’est tout un processus, mais mon équipe est très professionnelle et elle m’encadre super bien. […] Je n’ai pas encore la forme et je ne suis pas encore au niveau où je voudrais être pour performer, mais je donne mon 110 % chaque jour. Et aujourd’hui (vendredi), je me suis battu jusqu’à la fin. »

Rouler sur les pavés et les bergs que l’on retrouvera en partie au prochain Tour des Flandres où il devrait s’aligner sont d’autres cases qui ont été cochées sur sa liste vendredi.

« Le positionnement (dans le peloton) est super important et c’est quelque chose que j’apprends sur le tas et que je dois l’apprendre super rapidement. D’un côté, je suis déçu, car je veux tellement plus, mais avec ce que j’ai pour l’instant, si je donne tout, je ne peux pas être trop déçu quand même. »

Le Québécois accrochera à nouveau un dossard mercredi, à la course À travers les Flandres.

Guillaume Boivin met la main à la pâte au Tour de Catalogne

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Guillaume Boivin

Guillaume Boivin (Israel–Premier Tech) avait parfaitement préparé le sprint final de son coéquipier néo-zélandais Corbin Strong la veille et il était déjà assuré que son rôle ne se prolongerait pas dans le final de vendredi. La raison : l’arrivée de la cinquième étape présentée entre Tortosa et Lo Port (177 kilomètres) culminait au sommet du Mirador del Portell, un col hors catégorie de 8,6 kilomètres à une pente moyenne de 8,8 %.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté l’étape et surtout les précieuses secondes de bonifications pour conforter son avance qui est désormais de 10 secondes sur le Belge Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step).

Pour sa part, le Canadien Michael Woods (Israel–Premier Tech) a perdu des places dans les deux derniers kilomètres et a conclu au huitième rang (+56 secondes). L’Ontarien demeure toutefois sixième (+1 minute 54 secondes) au classement général.

Boivin a joué ses dernières cartes pour Woods avant de laisser deux autres coéquipiers poursuivre le travail à 11 kilomètres de l’arrivée. À ce moment, l’échappée du jour détenait encore une priorité d’une minute. Le Montréalais a ensuite fini à son rythme et a obtenu le 145e rang.

Mené par les Soudal-Quick Step d’Evenepoel, le groupe des favoris a repris les derniers fuyards à 6 kilomètres et demi du sommet. Le Belge et champion du monde a attaqué deux kilomètres plus tard, suivi de Primoz Roglic dans sa roue.

Michael Woods n’a pu encaisser le coup et est demeuré dans le deuxième groupe avec Mikael Landa (Bahrain – Victorious) et Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost). Peu après, Joao Almeida (UAE Team Emirates) a fait la jonction avec le groupe de tête et son coéquipier Marc Soler a forcé l’allure.

Evenepoel a bien tenté le coup de grâce à 300 mètres de la fin, mais le fort pourcentage de la route lui a finalement scié les jambes à 50 mètres de la ligne. Roglic a sauté sur l’occasion pour l’emporter.

La sixième et avant-dernière étape du Tour de Catalogne reliera Martorell et Molins de Rei samedi.