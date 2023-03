Guillaume Boivin (Israel – Premier Tech) a animé le spectacle à la toute fin de la quatrième étape du Tour de Catalogne en se retrouvant tout à l’avant du peloton. Le Québécois a mis la table pour son coéquipier néo-zélandais Corbin Strong qui a finalement pris le troisième rang dans un sprint de masse.

Sportcom

Dès les premiers moments de l’étape, un groupe de cinq coureurs a attaqué pour s’échapper et il aura survécu jusqu’à 4 kilomètres de l’arrivée où le peloton les a engloutis.

Après avoir participé activement à la remontée sur les fuyards, Boivin a poursuivi son rôle d’équipier en menant Strong et l’Ottavien Michael Woods vers le sprint dans les derniers mètres les séparant de la ligne d’arrivée.

Strong a bataillé ferme, mais a finalement été devancé par l’Australien Kaden Groves (Alpecin-Deuceuninck), vainqueur de l’étape, ainsi que par le Français Bryan Coquard (Cofidis), deuxième du jour.

« Ç’a été une bonne journée pour nous, mais c’était difficile encore une fois. On a contrôlé le trafic dans le peloton durant une bonne partie de la journée et on y est allé pour le sprint avec Corbin Strong. C’était vraiment proche ! », a commenté Boivin en entrevue avec Sportcom.

De son côté, le Montréalais a franchi la ligne d’arrivée au 36e échelon, alors que Michael Woods a terminé en 23e place.

« Personnellement, je suis vraiment satisfait de ma journée de travail. J’ai réussi à effectuer le travail pour mes coéquipiers. C’est une belle performance d’équipe, c’est bon pour le moral et la confiance. On continue à travailler fort, et on espère faire encore mieux la prochaine fois », a-t-il ajouté.

Avec trois étapes à disputer d’ici la fin du Tour de Catalogne, Michael Woods est maintenant sixième au classement général provisoire, 48 s derrière le meneur, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Guillaume Boivin est pour sa part 130e (+44 minutes et 41 secondes).

La cinquième étape se tiendra vendredi sur 176,6 kilomètres entre Tortosa et Mirador del Portell.