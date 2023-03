Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech) avait mentionné lundi qu’il était heureux d’être en santé pour effectuer son boulot de coéquipier. C’est une fois de plus ce qu’il a été en mesure de faire à la deuxième étape du Tour cycliste de Catalogne, mardi.

mathieu.laberge@sportcom.qc.ca Sportcom

Positionné aux avant-postes du peloton avec des coéquipiers, le Montréalais a serré les dents pendant environ 2 kilomètres pour tout donner au pied de la montée finale de 15 kilomètres, ce qui lui a permis de mettre la table pour l’Ontarien Michael Woods, le coureur protégé de son équipe, à cette étape de 165 kilomètres.

Woods a fini le travail entrepris par ses coéquipiers en demeurant dans le groupe des favoris pour conclure l’étape au huitième rang, à 15 secondes du vainqueur, l’Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Ce dernier devance le Slovène et meneur au classement, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ainsi que le Belge et champion du monde, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

« C’est une bonne journée pour l’équipe ! » a commenté Boivin, qui a rallié l’arrivée à son rythme, en 139e place (+17 minutes 34 secondes) dans un groupe de 15 coureurs.

« On a bien roulé et Mike [Woods] a fait une belle montée. Il est sixième au général, alors on va continuer dans cette veine-là pour le reste de la semaine. On espère que ça va continuer à bien aller comme ça pour les prochaines étapes. »

La journée a été crève-cœur pour le champion colombien Esteban Chaves (EF Education-Easy Post). Sorti du groupe de meneurs avec 6 kilomètres et demi à faire après que son groupe ait rattrapé le dernier survivant de l’échappée du jour, son coéquipier Simon Carr, Chaves semblait se diriger vers la victoire d’étape, mais il a été repris par le trio de tête à 500 mètres de la ligne.

Roglic conserve le maillot blanc rayé vert de meneur 6 secondes devant Evenepoel. Woods passe de la 13e à la sixième place, 31 secondes derrière le Slovène.

Le peloton demeurera dans les Pyrénées où sera présentée la troisième étape mercredi : 180 kilomètres entre Olost et la station de La Molina. Deux cols de première catégorie et un hors catégorie ponctueront la journée.

« C’est l’étape qui a le plus de dénivelé avec une arrivée à La Molina, alors on va se reposer ce soir [mardi], car ça va être une étape difficile ! » a conclu Boivin.