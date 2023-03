Un sentiment de déjà-vu habitait Hugo Houle lors de la dernière étape de Paris-Nice dimanche. Un peu comme l’an dernier, l’effectif d’Israel–Premier Tech était considérablement réduit à cette ultime étape, ce qui ne l’a toutefois pas empêché d’animer le spectacle, bien au contraire.

info@sportcom.qc.ca Sportcom

Pour une deuxième journée de suite, Houle a tenté sa chance dans l’échappée en compagnie d’une quinzaine d’autres cyclistes en début de journée. Le groupe a toutefois été rattrapé assez rapidement par le peloton.

« Je voulais absolument rester à l’avant. Je me suis glissé dans le groupe qui semblait vouloir se détacher, mais finalement ça n’a pas été super long, on a fait une trentaine de kilomètres, sans plus. Ça finit bien la semaine, les sensations étaient bonnes et c’est encourageant en début de saison », a commenté Houle.

C’était pas mal la meilleure stratégie à adopter et ça m’a rendu la vie un peu plus facile d’aller m’amuser à l’avant. Hugo Houle

Heureusement pour le cycliste de Sainte-Perpétue, le problème respiratoire qui l’a affecté plus tôt cette semaine a semblé se dissiper dimanche, à son grand soulagement.

« J’étais un peu inquiet en début de semaine, mais je pense que la course d’aujourd’hui m’a rassuré. Je pensais aller faire des tests pour régler tout ça, mais tant mieux si ça a passé tout seul », a-t-il indiqué.

Le détenteur du maillot jaune, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates), a pris les choses en main pour conclure l’épreuve. Il s’est enfui en solo pour remporter sa troisième étape de la semaine. Il a du même coup concrétisé sa victoire au classement général à sa première participation à Paris-Nice.

Houle a de son côté pris le 29e rang (+6 minutes 20 secondes), alors que son seul coéquipier à cette dernière étape, l’Australien Nick Schultz, s’est classé 17e (+2 minutes 49 secondes).

Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a terminé deuxième (+33 secondes) de l’étape, en tête d’un groupe de quatre cyclistes. Le Français David Gaudu (Groupama–FDJ) a pris le troisième échelon.

Au classement général, Gaudu a terminé tout juste derrière Pogacar, alors que Vingegaard a conclu au troisième rang. Houle pointe quant à lui au 30e échelon au général.

Le Québécois prendra un peu de repos cette semaine afin d’être au sommet de sa forme pour la classique Milan-San Remo, en Italie, la fin de semaine prochaine.