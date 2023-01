La pistarde lévisienne Lauriane Genest a réalisé tout un exploit lors de l’épreuve du sprint individuel samedi dans le cadre de la deuxième journée des Championnats canadiens sur piste élites qui se tiennent au Vélodrome de Milton. La porte-couleurs de l’équipe du Québec a vaincu la championne olympique en titre, l’Albertaine Kelsey Mitchell, afin de mettre la main sur le maillot de championne canadienne de la discipline.

info@sportcom.qc.ca Sportcom

En excellente forme physique comme en témoignent ses performances, la pistarde québécoise a débuté la journée sur une bonne note signant le temps de référence lors des qualifications. Cette première place lui a permis d’affrontement la huitième et dernière athlète qualifiée pour la ronde des médailles, l’athlète de Vancouver Diane Snobelen.

En quarts de finale, Lauriane Genest a remporté ses deux vagues face à Snobelen pour obtenir son billet pour la demi-finale. Lors de la session présentée en soirée, l’Olympienne a été dominante face à l’Ontarienne Jackie Boyle. Grâce à cette autre victoire, elle avait rendez-vous avec sa grande rivale et grande amie Kelsey Mitchell en finale pour le maillot de championne canadienne.

Devant la championne olympique en titre, Lauriane Genest a puisé dans toutes ses ressources pour finalement s’imposer à chaque occasion par 0,001 et 0,004 seconde lors des deux vagues. Les deux athlètes ont enregistré des vitesses de pointe de plus de 63,6 km/h.

De son côté, la Saguenéenne Emy Savard a démontré de belles choses sur l’ovale dans l’épreuve de sprint individuel chez les femmes. Elle a d’abord signé le septième chrono de la séance de qualifications. Malheureusement, cette septième place signifiait un affrontement avec Kelsey Mitchell en quarts de finale. Savard a donc plié l’échine en deux manches.

Chez les hommes, le Granbyen Philippe Jacob en était à une première expérience face à l’élite nationale sur la piste, lui qui est reconnu pour sa vitesse au contre-la-montre en cyclisme sur route. Lors des qualifications, le porte-étendard de l’équipe du Québec a signé le sixième meilleur chrono de la journée. En quarts de finale, il a été vaincu par l’Ontarien Nick Wammes. Son parcours s’est alors terminé ainsi.

Ariane Bonhomme dominante

Du côté des épreuves d’endurance, la Gatinoise Ariane Bonhomme a démontré qu’elle n’a rien perdu de sa forme sur l’ovale. Celle qui demeure maintenant en Colombie-Britannique n’a donné aucune chance à ses adversaires lors des épreuves de l’Omnium. En matinée, elle a remporté la victoire à la course scratch, une épreuve où l’athlète doit compléter 30 tours de piste pour une distance de 7,5 kilomètres le plus rapidement possible. Toujours en avant-midi, elle a également remporté la course tempo. Membres de l’équipe du Québec, Lily Plante a glissé tout juste hors du podium lors de cette épreuve. Ses coéquipières Justine Thomas et Pénélope Primeau ont terminé respectivement, en huitième et neuvième places.

En soirée, elle a signé une troisième victoire en autant d’épreuves avec la course à élimination. Finalement, sa deuxième place à la course aux points lui a permis d’être couronnée comme championne canadienne de l’Omnium, un classement qui regroupe les quatre épreuves d’endurance.

Simon Dubuc et Tristan Jussaume ont participé aux épreuves d’endurance dans le cadre de l’Omnium chez les hommes. Les deux pistards ont enregistré de belles performances malgré le calibre très fort. De son côté, Mathias Guillemette a glissé tout juste hors du podium au classement Omnium avec une récolte de 110 points, soit trois de moins de Chris Ernst. Son compatriote à l’épreuve du Madison Dylan Bibic a remporté le titre national devant l’Olympien Michael Foley.

Dimanche, tous les membres de l’équipe du Québec seront en action dès le matin. Emy Savard et Lauriane Genest prendront le départ dans une vague respective au keirin, alors que Lily Plante, Pénélope Primeau et Justine Thomas participeront aux qualifications de la poursuite individuelle. Le médaillé de bronze aux Championnats du Monde Piste Junior en 2019 Tristan Jussaume pourrait en surprendre plus d’un dimanche. Ses coéquipiers Philippe Jacob et Simon Dubuc prendront aussi part aux qualifications de la poursuite individuelle chez les hommes.