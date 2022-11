(Lausanne) Le Tribunal arbitral du Sport a maintenu jeudi la disqualification du Nairo Quintana du Tour de France de 2022, après qu’on eut confirmé avoir retrouvé des opioïdes dans son organisme.

Associated Press

Le TAS a mentionné que ses juges avaient invalidé l’appel de Quintana, et abondé avec l’Union cycliste internationale (UCI) qui estimait jusqu’ici que la substance interdite s’était retrouvée dans son corps pour des motifs médicaux, et non de dopage sportif. Il ne sera donc pas suspendu.

Le tribunal a indiqué que les juges ont déterminé que « l’interdiction du recours au tramadol décrétée par l’UCI était justifiée par des motifs médicaux et non de dopage sportif, et en conséquence dans le champ de compétence de l’UCI ».

Le tramadol est un médicament antidouleur synthétique, et des traces de ce produit ont été retrouvées dans des échantillons de sang séché du Colombien dans un intervalle de cinq jours en juillet, avait déjà souligné l’UCI.

Le dossier de Quintana est l’un des premiers à avoir été bâti autour des échantillons de sang séché (DBS), une méthode de prélèvement qui a été autorisée par l’Agence mondiale antidopage l’an dernier.

Quintana avait terminé le dernier Tour de France en sixième place. Il avait aussi fini deuxième de la Grande Boucle en 2013 et 2015, chaque fois derrière Chris Froome. Quintana a également remporté le Tour d’Italie en 2014.