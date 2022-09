Traversée du Canada

Léandre Bouchard sensibilise les gens à la prévention du suicide

Il ne pédale que depuis mardi et déjà, Léandre Bouchard a su faire une différence. Parcourant le Canada à vélo de Vancouver à Alma au profit du Centre de prévention du suicide 02, l’Almatois a amassé plus de 2000 $ jusqu’à maintenant, en plus de sensibiliser la population à une cause qui lui est chère.