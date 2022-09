(Montréal) À deux semaines des Mondiaux, Tadej Pogacar a renoué avec la victoire en remportant dimanche le Grand Prix cycliste de Montréal lors d’une arrivée au sprint entre grands fauves.

Agence France-Presse

Deuxième du Tour de France en juillet, le Slovène (UAE) a résisté au retour du Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) pour régler une échappée royale où figuraient aussi l’Italien Andrea Bagioli (Quick-Step), troisième, le Britannique Adam Yates (Ineos) et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ).

Les cinq coureurs se sont fait la malle dans la 18e et dernière ascension de la côte Camillien-Houde, un lacet de 1,8 km à 8 % de moyenne autour du Mont-Royal.

Pogacar a placé une première accélération, Yates une deuxième : l’écrémage était fait, avec une brutalité qui a même failli clouer sur place Wout van Aert.

Au rupteur, le Belge, grand favori, s’est accroché avant de recoller dans la descente. Mais il a payé son effort sur les derniers mètres. « J’étais cramé oui. Avant j’étais bien, mais c’est une course difficile, il y avait toutes les super vedettes du cyclisme ici », a commenté Van Aert, déjà quatrième vendredi au GP de Québec.

Dans le final, David Gaudu a essayé de s’échapper, mais s’est fait rattraper en puissance par Pogacar qui a ensuite résisté au retour de Van Aert pour lever les bras.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Tadej Pogacar

« C’était pas juste le sprint, c’est toute la course qui a été très difficile. Je me sentais vraiment bien et à la fin c’était le scénario parfait. Wout est un des meilleurs sprinteurs du monde, mais avec cette arrivée en légère montée j’y croyais. J’ai pris beaucoup de plaisir aujourd’hui », a raconté le Slovène.

Pour « Pogi », cette victoire tombe à pic avant la course en ligne des Championnats du monde, le 25 septembre à Wollongong (Australie), où le double vainqueur du Tour de France, en 2020 et 2021, va tenter de couronner une saison pleine.

Vainqueur du Tour des Émirats arabes unis en début de saison puis des Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico, du Tour de Slovénie et de trois étapes dans le Tour de France, qu’il a terminé à la deuxième place, le Slovène a remporté dimanche sa 44e victoire en professionnel, à seulement 23 ans.

« J’ai mis du temps à récupérer après le Tour de France, mais j’ai bien préparé la fin de saison, a-t-il souligné. La course d’aujourd’hui, une des plus difficiles du calendrier, a été une excellente préparation en vue du Mondial. »

« Après, c’est toujours un peu différent avec l’équipe de Slovénie », a-t-il ajouté, alors que sa formation d’UAE Team a fait un énorme boulot dimanche pour opérer une première sélection sur un parcours très sélectif, proche de celui qui attend les coureurs en Australie.

Boivin, meilleur Canadien

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Guillaume Boivin au Grand Prix cycliste de Québec, vendredi

Guillaume Boivin a été le meilleur Canadien avec une 37e place. Il avait fini 45e lors du Grand Prix de Québec, vendredi.

Disputant une dernière course chez les pros, Antoine Duchesne a rallié l’arrivée en deuxième vague de peloton (70e), chaudement applaudi par la foule. Il va fêter ses 31 ans lundi.

Duchesne a fait partie de l’échappée durant plus ou moins 150 km.

Hugo Houle, premier Québécois à gagner une étape du Tour de France, a dû abandonner après le premier tour, souffrant de douleurs au cou. Deux jours plus tôt, l’athlète de Sainte-Perpétue avait dû lancer la serviette avec 35 km à disputer.

Champion de 2016 et 2017 à Québec, Peter Sagan a été contraint à l’abandon en fin de tracé dimanche, comme deux jours plus tôt.

Biniam Girmay, troisième dans la ville du Château Frontenac, vendredi, a aussi dû abandonner tardivement à Montréal.

Un total de 145 cyclistes ont pris le départ, répartis en 21 équipes.

L’élite du cyclisme mondial était de retour au Canada pour la première fois depuis 2019.

Le circuit montréalais s’apparente à ce que vivront les coureurs à Wollongong en Australie lors des Championnats du monde sur route, qui vont débuter dimanche prochain.

Avec La Presse Canadienne