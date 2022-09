(Québec) Parti dans la côte finale, le Français Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) a remporté vendredi le Grand Prix cycliste de Québec, s’imposant en solitaire devant l’Australien Michael Matthews et l’Érythréen Biniam Girmay.

Agence France-Presse

Il devient le deuxième Français à remporter cette course après Thomas Voeckler en 2010.

À deux semaines de la course en ligne des Championnats du monde, il a dominé la concurrence, au bout de 201,6 km de course et 16 tours de circuit parcourus sur un rythme effréné.

Il pourra viser le doublé dimanche lors du GP de Montréal qui, tout comme celui de Québec, fait son retour dans le calendrier cycliste après deux éditions annulées à cause de la COVID-19.