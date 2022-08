Mondiaux de paracyclisme

Une dernière sortie émotive pour Marie-Claude Molnar

Dimanche, devant sa famille et son entourage, Marie-Claude Molnar a pris le départ de la dernière course de son illustre carrière, aux Championnats du monde de paracyclisme de Baie-Comeau. Dans la catégorie C4, Molnar a terminé au quatrième rang de la course sur route, franchissant le fil d’arrivée avec beaucoup d’émotion.