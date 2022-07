La Presse au Tour de France

Hugo Houle et Antoine Duchesne jusqu’au bout, ensemble

(Paris) Deux secondes après le maillot jaune Jonas Vingegaard, Wout van Aert et le reste de l’armada Jumbo-Visma, Hugo Houle et Antoine Duchesne ont traversé ensemble la ligne d’arrivée de la 21e et dernière étape du Tour de France, dimanche à Paris.