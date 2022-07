Victoire d'Hugo Houle au Tour de France

« Son petit frère, c’était son plus grand fan »

Rivé à son écran mardi matin, le beau-frère de Hugo Houle, Antoine Matteau, n’en croyait pas ses yeux. « On se connaît depuis qu’on a 13 ans. À l’époque, on regardait le Tour de France ensemble, on pensait que c’était inatteignable. Et là, Hugo gagne une étape du Tour. Ouf ! »