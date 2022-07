(Carcassonne) Le Belge Jasper Philipsen a bravé la vague de chaleur accablante qui s’est abattue sur le Tour de France pour enlever la 15e étape au sprint, tandis que Jonas Vingegaard a conservé le maillot jaune de meneur.

Associated Press

Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a battu Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Mads Pedersen (Trek-Segafredo) au fil d’arrivée, stoppant tous le chrono à quatre heures, 27 minutes et 27 secondes (4:27:27). Le Québécois Hugo Houle (Israël-Premier Tech) a offert une solide performance en terminant en 14e place, dans le même temps que le vainqueur.

Benjamin Thomas (Cofidis) a tenté de signer une première victoire française dans la présente édition de la Grande Boucle en lançant une attaque, mais il a été rattrapé dans le dernier droit. Il a finalement croisé le fil en 64e place, à 24 secondes du peloton de tête.

Le Québécois Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) a quant à lui terminé 72e, à 36 secondes. Michael Woods (Israël-Premier Tech) a conclu en 89e place, à 3:47. Son coéquipier Guillaume Boivin a pris le 127e rang, en 4:44:43.

Devant faire face à des températures de plus de 40 degrés Celsius, les organisateurs ont déployé des mesures exceptionnelles pour faire face à la chaleur extrême. Ils ont relâché les règles en matière de rafraîchissements pour les cyclistes et le temps maximum pour compléter l’épreuve qui, à 202,5 km, était la deuxième plus longue de l’édition 2022, à égalité.

PHOTO THIBAULT CAMUS, ASSOCIATED PRESS Jonas Vingegaard a conservé le maillot jaune malgré une chute.

Au classement général, Vingegaard (Jumbo-Visma) détient une avance de 2:22 devant Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et de 2:43 devant Gereint Thomas (Ineos-Grenadiers).