Laurie Arseneault (Canyon Mtb Racing) a signé son deuxième meilleur résultat de la saison en Coupe du monde de vélo de montagne, une 36e place, dimanche, à Lenzerheide, en Suisse. L’athlète de Terrebonne a accusé à 7 min 47 s de retard sur la gagnante, la Française Loana Lecompte.

mathieu laberge Sportcom

La Québécoise a été la deuxième meilleure Canadienne du jour derrière sa coéquipière, l’Ontarienne Emily Batty, qui a conclu au 19e rang (+4 min 42). Cindy Montambault (-1 tour), de Val-David, a fini au 60e rang.

Arseneault partait loin sur la grille de départ, alors elle n’a pas hésité à rouler plus vite au deuxième tour afin de bien se positionner avant les sentiers simples où les dépassements étaient plus difficiles.

« Le premier tour était assez lent, alors j’ai surcompensé légèrement au deuxième tour, ce qui m’a légèrement fait accumuler de la fatigue au troisième, mais j’ai été capable de remonter la pente vers les derniers tours », a expliqué celle qui avait fini 33e à la première course de la saison, au Brésil, et qui avait hâte d’en découdre dimanche.

« J’adore ce parcours et l’atmosphère, alors j’étais très prête mentalement et physiquement. »

Arseneault a eu un problème avec une roue mal vissée au dernier tour, ce qui lui a fait perdre quelques places, mais ce pépin n’a pas entaché sa journée comme elle l’a expliqué.

« Je suis vraiment contente avec la forme qui remonte et les sensations sur le vélo. J’ai vraiment adoré la bataille tout au long de la course et j’ai donné tout ce que j’avais aujourd’hui [dimanche]. J’ai bien hâte à la prochaine course, le week-end prochain, à Andorre ! »

À l’épreuve féminine des moins de 23 ans, Marianne Théberge (Pivot Cycles-OTE) s’est classée 24e, un rang devant sa compatriote Roxane Vermette. Juliette Larose Gingras a été contrainte à l’abandon.

Retour en Coupe du monde pour Léandre Bouchard

Le champion canadien en titre Léandre Bouchard (Foresco Holding Proco RL) était de retour en Coupe du monde pour une première fois cette saison, lui qui avait été sur la touche après un accident survenu à l’entraînement quelques jours avant la première étape. L’athlète d’Alma, cinquième Canadien du jour, s’est classé 63e (+7 min 27 s).

Les Québécois Marc-André Fortier (Pivot Cycles – OTE, +11 min 14 s) et Raphaël Auclair (Pivot Cycles – OTE) (-1 tour) ont respectivement fini 88e et 95e.

« C’est une performance qui est un peu moins bien que prévu et c’est un peu en dessous. On va dépoussiérer ça pour la prochaine fois, a reconnu Bouchard. J’ai repris mes sensations dans un gros peloton, mais c’est un retour un peu plus difficile que ce à quoi je m’attendais, mais ce n’est pas grave. Ça fait partie du processus. »

L’Olympien des Jeux de Rio a chuté au critérium de vendredi et il s’est blessé au côté droit du corps et il a mentionné avoir été légèrement incommodé dimanche.

« Je sais que je vaux mieux que ça », a conclu celui qui était fier de porter le maillot de champion canadien pour une première fois en Coupe du monde.

En tête de course, le champion du monde Nino Schurter et le champion suisse Mathias Flückiger ont bataillé ferme pour la victoire devant les spectateurs suisses. Au sixième et dernier tour, Schurter est parti de loin en attaquant dans la zone de ravitaillement, mais Flückiger est ensuite repassé devant lui. Quelques instants plus tard, les deux Suisses se sont accrochés et l’Italien Luca Braidot a pris les commandes et s’imposer au sprint devant le Sud-Africain Alan Hatherly pour signer la première victoire de Coupe du monde de sa carrière.

Quatrième derrière Flückiger, Schurter était anéanti après la course, car il était en excellente position pour remporter sa 34e Coupe du monde, ce qui lui aurait permis de passer devant le Français Julien Absalon au sommet de la liste du cycliste masculin le plus titré de tous les temps.

Chez les hommes de moins de 23 ans, Xavier Roy (-2 tours) a pris le 109e rang de la course où le Canadien Carter Woods s’est classé deuxième.