Le double champion en titre du Tour de France Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté une première victoire d’étape à l’édition 2022 de la Grande Boucle, jeudi. Le Slovène a été explosif au sprint pour s’imposer et s’emparer du même coup du maillot jaune de meneur.

Sportcom

Dans la dernière ligne droite, Pogacar est demeuré patient lors d’une attaque de son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma), avant d’ouvrir la machine pour prendre la tête de l’épreuve et signer la victoire. Il a été suivi au fil d’arrivée par l’Australien Michael Matthews (BikeExchange — Jayco) et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ).

« L’étape a été très rapide et, évidemment, très épuisante. On s’est bien occupés de David pendant la journée, particulièrement sur l’approche avant les bosses. Il a bien fini le tout avec une troisième place », a commenté Antoine Duchesne (137e, +9 minutes et 40 secondes), coéquipier de Gaudu.

Après 70 kilomètres de course, le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma), détenteur du maillot jaune en début de journée, s’est échappé avec six autres cyclistes, dont Jakob Fuglsang, coéquipier des Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin chez Israel — Premier Tech.

Le Danois a été rattrapé par le peloton 90 kilomètres plus tard, tandis que Van Aert a poursuivi sa cavale en solo jusqu’à 11 kilomètres de l’arrivée, où il n’était plus en mesure de suivre le rythme. Fuglsang a finalement terminé 23e (+5 secondes) et Van Aert 103e (+7 minutes et 28 secondes).

« Le départ a été très musclé et tout le monde voulait faire des attaques pour partir dans une échappée. Jakob a suivi une vague avec le maillot jaune. Le peloton n’a pas tenté de suivre avec toute l’action qu’il y avait eu depuis le début. Ils ont fait un bon bout de chemin, mais la chasse a été solide pour les rattraper », a commenté Houle en entrevue à Sportcom.

Celui-ci a atteint l’arrivée à son rythme, concluant en 69e place (+4 minutes et 4 secondes) après avoir épaulé Fuglsang. « J’ai participé aux hostilités en début de journée, mais je n’ai pas été en mesure de prendre la bonne échappée. J’ai aidé Jakob à se placer dans le final et j’ai fini à mon rythme tranquillement. J’ai beaucoup donné dans le départ et je voulais terminer en douceur », a ajouté le cycliste de Sainte-Perpétue.

Guillaume Boivin a pour sa part terminé au 114e rang, dans le groupe de Wout Van Aert.

L’Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost) conserve son deuxième rang au classement général provisoire, accusant un retard de 4 secondes sur Pogacar. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) grimpe quant à lui jusqu’au troisième échelon (+31 secondes).

Une première étape en montagne est au programme vendredi avec trois cols importants entre Tomblaine et la station des sports de La Super Planche des Belles Filles.

« Il faudra surveiller les tentatives d’échappées demain et ensuite on va se concentrer à placer Jakob au pied de la dernière montée pour lui permettre de finir le travail », a conclu Houle.