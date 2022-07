(Arenberg Porte Du Hainaut) L’Australien Simon Clarke a remporté la cinquième étape du Tour de France, mercredi, tandis que Wout van Aert a préservé son maillot jaune de meneur malgré une chute.

Associated Press

Le grand vainqueur de cette étape fut cependant le Slovène Tadej Pogacar, qui a relancé sa quête d’un troisième titre consécutif à la Grande Boucle en domptant les pavés pour rétrécir l’avance de van Aert à seulement 19 secondes devant lui — alors que plusieurs de ses poursuivants ont perdu de précieuses secondes. Pogacar avait le sourire aux lèvres en terminant l’épreuve.

« Ç’a été une journée très difficile. Ç’a été stressant dans la première portion, et la deuxième a été très difficile. Il a fallu déployer beaucoup d’efforts aujourd’hui, car les pavés étaient sales et dangereux », a raconté Pogacar.

« Je suis content que ce soit terminé et je suis satisfait de ma performance. En fin de compte, ç’a été une très bonne journée pour l’équipe (UAE Team Emirates) et moi… J’ai suivi Jasper Stuyven jusqu’au bout. Il a failli me larguer à quelques reprises, j’ai dû travailler d’arrache-pied, mais je me suis accroché à sa roue. Nous avons jailli à l’avant du peloton pour grappiller quelques secondes. Je lui dois une bière. »

Clarke a effectué un bel effort individuel afin de s’adjuger la victoire d’étape, et il peinait à retenir ses larmes en franchissant le fil d’arrivée. Clarke avait remporté un contre-la-montre par équipes au Tour de France en 2013, et aussi deux étapes individuelles au Tour d’Espagne.

Le vétéran âgé de 35 ans, qui fait partie de l’équipe Israel – Premier Tech, a profité d’une échappée hâtive et devancé sans difficulté Taco van der Hoorn lors du sprint vers l’arrivée.

Edvald Boasson Hagen a terminé à deux secondes, au bout d’une étape de 157 km reliant Lille Métropole à Arenberg Porte du Hainaut — et laquelle comprenait une portion sur de périlleux pavés qui sont également mis en vedette lors de la Classique Paris-Roubaix.

L’Américain Neilson Powless a raté le podium de justesse, mais il occupe maintenant le deuxième rang au classement cumulatif à 13 secondes de van Aert. Boasson Hagen est troisième, à une seconde.

Hugo Houle, de Sainte-Perpétue, fut le meilleur représentant de l’unifolié en vertu de sa 25e place, à 1 : 04 de Clarke. Ses compatriotes Michael Woods, d’Ottawa, Antoine Duchesne, de Saguenay, et Guillaume Boivin, de Montréal, ont suivi aux 98e, 106e et 107e rangs, dans l’ordre.

Au cumulatif, Houle est maintenant 34e à 1 : 51 de van Aert, suivi de Woods (85e), Boivin (114e) et Duchesne (131e), respectivement.

Plusieurs chutes se sont produites au cours de l’étape, et van Aert fut l’une des premières victimes alors que les cyclistes s’apprêtaient à négocier la première des 11 sections recouvertes de pavés qui ont ponctué cette épreuve. Il a pu reprendre la route et rattraper le peloton principal — avant d’éviter une autre chute de justesse, après avoir accroché le miroir de sa propre voiture de poursuite.

« Selon moi, les routes étaient trop dangereuses, tout le monde s’attendait à une course nerveuse à cause des pavés, puis il y a eu les entonnoirs et tous ces obstacles sur la route, a évoqué van Aert. Je ne voulais pas prendre de risque, et dès que j’ai commencé à me dire qu’il fallait que j’en prenne pour me hisser à l’avant du peloton c’est là que j’ai chuté, à cause d’un entonnoir.

« Je me suis un peu fait mal, mais c’est surtout ma confiance pour lutter pour une position dans le peloton qui a été écorchée. C’est décevant, car à ce moment-là j’ai laissé tomber les autres gars, et j’ai aussi dû me retrouver en position de rattrapage en queue de peloton plutôt que d’être en bonne position pour négocier les pavés. Donc, pour moi, à partir de ce moment-là, j’ai dû me battre sans relâche », a ajouté le Belge.

Peter Sagan et Caleb Ewan ont aussi visité le pavé. La chute d’Evans s’est produite après qu’il eut heurté de plein fouet un ballot de paille qui s’était détaché de la barrière de sécurité, et celui-ci a aussi ennuyé le Slovène Primoz Roglic. Ce dernier, deuxième du Tour de France en 2020, est maintenant à plus de deux minutes de son compatriote Pogacar.

La sixième étape prévue jeudi sera l’une des plus longues de la compétition, puisqu’elle s’étalera sur 220 km entre Binche — en Belgique — et Longwy.

La course se terminera le 24 juillet sur les Champs-Élysées.