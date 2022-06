Primoz Roglic a remporté le Critérium du Dauphiné plus tôt ce mois-ci et signé une victoire dramatique à la Classique Paris-Nice en mars.

(Copenhague) Primoz Roglic doit trouver une façon d’empêcher son rival slovène Tadej Pogacar de remporter un troisième Tour de France consécutif.

Associated Press

Si Pogacar demeure le favori pour l’emporter, Roglic espère qu’il pourra compléter son tour du chapeau en sol français cette saison lors de la Grande Boucle, qui se mettra en branle vendredi au Danemark. Le Tour de France culminera sur les Champs-Élysées, à Paris, le 24 juillet.

Pogacar a remporté le Tirreno-Adriatico et le Tour des Émirats arabes unis plus tôt cette année, et a démontré qu’il appartient à une classe unique en lançant une longue attaque en solitaire qui lui a permis de gagner la Stade Bianche en mars — même s’il avait été victime d’une chute un peu plus tôt pendant la classique d’un jour.

« Je suis en bonne forme, assez semblable à celle de l’an dernier, a dit Pogacar jeudi. Je suis plus confiant, et je me sens plus fort, mais nous verrons pendant la course si ce sera le cas ou non. »

PHOTO MARCO BERTORELLO, AGENCE FRANCE-PRESSE Tadej Pogacar a remporté le Tirreno-Adriatico et le Tour des Émirats arabes unis plus tôt cette année.

De son côté, Roglic a remporté le Critérium du Dauphiné plus tôt ce mois-ci et signé une victoire dramatique à la Classique Paris-Nice en mars.

Roglic a tiré son épingle du jeu au Dauphiné avec l’aide de son coéquipier de l’équipe Jumbo-Visma Jonas Vingegaard, un grimpeur qui est également un marchand de vitesse.

Vingegaard était de toute évidence ému lorsque les amateurs de cyclisme danois ont scandé son nom aux jardins de Tivoli, à Copenhague, mercredi. Ils l’acclameront de nouveau vendredi lors du contre-la-montre qui se déroulera dans la capitale danoise.

« Tant que nous travaillerons ensemble, nous aurons l’opportunité de le vaincre (Pogacar), a dit Roglic. Nous formons une équipe redoutable, et nous disposons de tout un arsenal. »

Jumbo-Visma compte sur Vingegaard, qui a terminé deuxième l’an dernier au Tour de France, en tant que comeneur de l’équipe si jamais Roglic éprouve des ennuis, tandis que Pogacar demeure le fer de lance de l’équipe UAE Team Emirates.

« C’est très différent d’être à deux contre un. Beaucoup de choses peuvent se produire au Tour de France, car il y a beaucoup de stress en jeu, a expliqué Vingegaard. Nous voulons miser sur des comeneurs, et nous croyons pouvoir rivaliser avec Pogacar. »

Ils ont véritablement tissé des liens lors du Dauphiné, en partageant quelques bières sur le balcon de leur hôtel à l’issue de certaines étapes.

« Jonas est très puissant. Nous sommes puissants individuellement, mais également en tant qu’équipe, a expliqué Roglic. Nous sommes devenus de très bons amis. »

Roglic a remporté les trois derniers Tour d’Espagne, mais on s’en souvient surtout pour sa défaite crève-cœur contre Pogacar au Tour de France en 2020.

La Grande Boucle visitera de nouveau les pavés de la Classique Paris-Roubaix et comprendra six étapes en montagnes, dont cinq qui y culmineront — incluant l’Alpe d’Huez et ses 21 virages en épingle.

Mais avant d’atteindre les sommets enneigés, le peloton devra d’abord rendre visite à la petite sirène de Copenhague, dans le cadre du contre-la-montre individuel de 13 km prévu vendredi.

« Je suis super fier d’être ici, s’est exclamé le cycliste danois Jakob Fuglsang. Je suis fier de pouvoir faire découvrir mon pays à mes coéquipiers et aux autres cyclistes. »

Il est à noter que quatre Canadiens, dont trois Québécois, participeront au Tour de France cette année. Il s’agit d’Antoine Duchesne, de Saguenay, Hugo Houle, de Sainte-Perpétue, Guillaume Boivin, de Longueuil, et de Michael Woods, d’Ottawa.