(Copenhague) L’équipe Bahrain a annoncé jeudi avoir fait l’objet d’une nouvelle perquisition, à son hôtel, à la veille du départ du Tour de France à Copenhague et à la demande des enquêteurs français.

Agence France-Presse

Aucun objet n’a été saisi lors de cette fouille qui a duré deux heures, a précisé l’équipe dont plusieurs membres ont déjà fait l’objet de perquisitions en début de semaine à leurs domiciles.

La formation fait l’objet depuis le Tour de France 2021 d’une enquête du parquet de Marseille.

L’opération a été menée jeudi matin à 5 h 30, selon les précisions de l’équipe.

La police danoise a confirmé officiellement cette perquisition dans l’hôtel situé à Bröndby, « sur la base d’une commission rogatoire à la demande des autorités françaises ».

Des policiers français étaient présents en tant qu’observateurs, a précisé la police danoise.

L’Italien Damiano Caruso, deuxième du Giro 2021, le Slovène Matej Mohoric et le Belge Dylan Teuns, déjà vainqueurs d’étapes sur le Tour, sont les coureurs les plus connus du groupe aligné sur le Tour de France aux côtés de l’Australien Jack Haig, troisième de la dernière Vuelta.

« Les officiers ont fouillé tous les véhicules de l’équipe, le personnel et les chambres des coureurs », a ajouté Bahrain qui a déclaré ne vouloir faire « aucun autre commentaire sur le sujet » : « l’équipe a maintenant hâte de se concentrer sur la plus grande course cycliste au monde, le Tour de France ».

Cette perquisition intervient trois jours après les fouilles menées dans différents pays aux domiciles de plusieurs membres de l’équipe. Bahrain avait alors déclaré que l’enquête ouverte depuis près d’un an « n’a donné aucun résultat ».

« À ce jour, l’équipe n’a été informée de l’avancée, des résultats ou n’a reçu de retour sur l’enquête de la part du parquet de Marseille », avait relevé Bahrain en regrettant « l’atteinte à la réputation des personnes et de l’équipe ».

À la suite de la perquisition opérée à Pau pendant la dernière semaine du Tour de France 2021, des fuites avaient révélé en octobre dernier que des traces de tizanidine, un puissant relaxant musculaire utilisé contre la sclérose en plaques (mais non interdit par la réglementation antidopage), avaient été trouvées dans les analyses capillaires de plusieurs coureurs. L’équipe bahreïnie avait démenti avoir été informée et le laboratoire n’avait pas confirmé les identités.

Dans l’équipe alignée sur le Tour 2022, Mohoric, Teuns et le Britannique Fred Wright sont les seuls coureurs de la formation qui étaient encore en course l’an dernier lors de la perquisition de Pau.