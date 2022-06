Mark Cavendish (à gauche) et Julian Alaphilippe

Alaphilippe et Cavendish n'y seront pas

(Bruxelles) Le double champion du monde Julian Alaphilippe et l’as du sprint Mark Cavendish ne seront pas sur la ligne de départ lorsque le coup d’envoi du Tour de France sera donné à Copenhague, vendredi.

Samuel Petrequin Associated Press

Alaphilippe n’a pas suffisamment récupéré au cours des deux mois qui ont suivi son terrible accident à Liège-Bastogne-Liège, a révélé son équipe Quick-Step Alpha Vinyl en dévoilant sa liste des huit coureurs pour la plus prestigieuse course cycliste.

Cavendish, qui court pour la même équipe et qui a égalé l’année dernière le record absolu d’Eddy Merckx de 34 victoires d’étape au Tour, n’a pu assurer sa place. Il a été nommé premier réserviste malgré la victoire du titre national britannique ce week-end.

« Concernant nos réservistes, nous devons souligner qu’ils ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme, ont continué à s’entraîner et sont restés concentrés ces dernières semaines », a déclaré le directeur sportif de Quick-Step Alpha Vinyl, Tom Steels.

Un autre sprinteur, Fabio Jakobsen, qui a signé 10 victoires cette saison, agira à titre de meneur de l’équipe belge.

Alaphilippe n’a repris la course que le week-end dernier lors des championnats de France.

Il a été contraint d’abandonner la classique belge en avril après avoir été impliqué dans une chute de masse et avoir heurté un arbre à grande vitesse. Alaphilippe s’est fracturé une omoplate et deux côtes et a subi un affaissement pulmonaire.

« Manquer une autre occasion de porter mon beau maillot arc-en-ciel dans mon pays d’origine est très triste pour moi et je savais que cette décision serait difficile à prendre pour l’équipe, a affirmé Alaphilippe. En même temps, je comprends tout à fait cela, car moi aussi je ne veux pas être au départ si je ne peux pas être à mon meilleur niveau. »

Avec ses tactiques imprévisibles et son goût pour les attaques spectaculaires, Alaphilippe est un favori des amateurs. Il a remporté des étapes du Tour au cours des quatre dernières éditions et a porté le maillot jaune de meneur de la course pendant 14 jours en 2019.

Steels a déclaré que la décision de laisser Alaphilippe à la maison était « une décision très difficile, car il est l’un des coureurs les plus emblématiques de l’équipe et nous avons écrit tant de grands moments ensemble sur le Tour. »