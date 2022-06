Les cyclistes québécois se sont imposés dans le cadre de cette troisième journée de compétition de l’édition 2022 des Championnats canadiens. Avec la présentation de l’épreuve reine dans les catégories U23 et élites, cinq athlètes issus de la Belle Province ont grimpé sur le podium. Les deux grandes vedettes de la journée ont été Pier-André Côté et Simone Boilard, qui ont mis la main sur le maillot de champion canadien dans leur catégorie respective.

« Avec le parcours auquel les athlètes ont eu le droit pour ce Championnat national, tu dois aller chercher la victoire par en avant. Tu dois attaquer et créer des opportunités pour distancer les autres. Si tu attends que tout se règle au sprint, tu cours le risque de perdre la course. Ça ne prend pas grand-chose pour perdre une course à ce niveau-là », d’expliquer Pascal Choquette après cette troisième journée de compétition.

Un premier titre chez les élites pour Pier-André Côté

Le coureur de Lévis membre de la formation Human Powered Health, Pier-André Côté a joué les bonnes cartes au bon moment pour finalement ravir le titre national lors de l’épreuve reine chez les élites hommes dimanche. Engagé dans le sprint final, l’athlète de 25 ans a finalement détrôné le champion canadien en titre de la discipline Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech), en devançant ce dernier au sprint au terme de 160,6 kilomètres et plus de trois heures et demie d’efforts. Le champion de l’édition 2021 a assuré le doublé québécois chez les élites, tandis que l’Ontarien Benjamin Perry a complété le podium en franchissant la ligne d’arrivée neuf secondes plus tard.

Selon les observations de notre entraîneur présent sur place, le porte-couleurs de la formation Human Powered Health se trouvait dans une bonne journée, lui qui avait des jambes solides. L’évènement clé de la course est survenu à la mi-course, alors qu’un violent orage avec de fortes précipitations de grêle a éclaté. Devant cette situation, un petit groupe de coureurs qui comprenait Guillaume Boivin et Pier-André Côté ont attaqué au même moment. Ils ont rapidement distancé le peloton. Reconnu pour ses qualités de sprinteur, Pier-André Côté a profité d’un faux plat ascendant avec une faible inclinaison pour exploser dans la dernière montée et ainsi devancer son compatriote québécois. Son coéquipier avec la formation Human Powered Health Nickolas Zukowsky a aussi tiré son épingle du jeu avec une sixième place chez les élites.

Simone Boilard, la vedette montante

Âgée de 21 ans, Simone Boilard (St-Michel – Auber 93) était dans une excellente forme à son arrivée dans la région albertaine cette semaine. Après plusieurs grosses performances en Europe, dont un top-10 lors de la course par étapes RideLondon Classique du circuit World Tour féminin à la fin du mois de mai, la coureuse de Québec faisait partie des favorites dans la catégorie U23 dimanche. Bien consciente de cette réalité, elle a non seulement remporté le titre chez les U23, mais elle a également terminé sur la troisième marche du podium chez les élites, au terme d’un sprint de peloton.

PHOTO TIRÉE DE TWITTER @SPORTCOMQUEBEC Simone Boilard (au centre)

C’est finalement la coureuse britanno-colombienne Maggie Coles-Lyster qui a remporté la victoire devançant la championne canadienne en titre chez les élites, Allison Jackson, après les 116,8 kilomètres parcourus en 3 h 11 min et 56 secs. Reconnue pour ses habiletés en cyclisme sur piste, Coles-Lyster a explosé au sprint pour vaincre ses principales adversaires. La Québécoise Marie-Soleil Blais (Team Farto-BTC) a complété la course au sixième rang chez les élites.

« Les filles se sont beaucoup analysées durant la course et somme toute, ce fut une course assez passive où les actions étaient plus rares. On a tout de même assisté à une belle fin de course avec un sprint de peloton à 500 mètres de l’arrivée. C’était une situation idéale pour une coureuse qui possède des qualités de rouleuse et sprinteuse », a ajouté Pascal Choquette.

Un peu plus tôt dans la semaine, l’entraîneur de l’équipe du Québec Pascal Choquette avait confié à Simone une mission lors de ces Championnats canadiens en lui demandant d’agir comme mentor auprès des coureuses inscrites avec l’équipe du Québec pour ce projet de compétition. Malgré son jeune âge, son expérience acquise sur la scène internationale depuis cinq ans faisait d’elle une candidate de choix pour épauler la relève. Accompagnée de Karol-Ann Canuel qui occupait un rôle d’entraîneure, les jeunes filles ont pu compter sur deux cyclistes très expérimentées pour les conseiller.

Plusieurs belles performances québécoises

Chez les hommes âgés de moins de 23 ans, cinq athlètes issus de la Belle Province ont complété l’épreuve dans le top-10 de la catégorie. Membre de l’équipe de projet U23 Premier Tech, Nicolas Rivard a décroché la médaille d’argent terminant cinq secondes derrière son coéquipier avec Premier Tech en saison, le champion canadien U23 Carson Miles. Le double détenteur du titre en 2021 et 2022 a été dominant durant la course, lui qui a même terminé au pied du podium chez les élites hommes.

Le Granbyen Philippe Jacob (Desjardins-Ford p/p Cromwell-Primeau) s’est illustré avec la cinquième place chez les U23. Par la suite, trois membres de l’équipe du Québec se sont invités dans le top-10. Charles Duquette, Arnaud Beaudoin et Joël Plamondon ont terminé respectivement en sixième, neuvième et dixième places dans la catégorie U23.

Du côté féminin, les représentantes québécoises dans la catégorie U23 ont été dominantes raflant sept des dix premières places à l’arrivée. La jeune sensation gatinoise Laury Milette (Emotional. FR Torrnatech) a confirmé le doublé québécois avec une deuxième place. Ses qualités de sprinteuse lui ont bien servi dans la dernière ligne droite.

La porte-couleurs du fleurdelisé Victoria Dupont a glissé au pied du podium. À 20 ans, la coureuse longueuilloise sera à surveiller étroitement l’an prochain. Camille Primeau (Desjardins-Ford p/p Cromwell-Primeau) a conclu l’épreuve dans le top-5, elle qui a déjà représenté les couleurs du Canada aux Championnats du monde juniors en 2019.

La coureuse de l’équipe du Québec Coralie Levesque a pris la sixième place devant une autre compatriote québécoise, Adèle Desgagnés. Finalement, Jazmine Lavergne et Florence Normand ont terminé respectivement en neuvième et dixième positions chez les U23.

Lundi, les coureurs et coureuses participeront au critérium, une épreuve de vitesse sur un parcours qui se situe entre 1 et 3 km où les coureurs doivent faire un maximum de tours dans un temps prescrit selon la catégorie. Le parcours utilisé pour l’occasion sera un quadrilatère de 1,4 kilomètre au cœur de la Ville d’Edmonton.