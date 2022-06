Antoine Duchesne participera à son deuxième Tour de France. Le cycliste québécois en a eu la confirmation, mardi soir, de la part des directeurs sportifs de son équipe Groupama-FDJ.

Simon Drouin La Presse

Quelques instants plus tard, Israel-Premier Tech a confirmé la présence de Hugo Houle et de Michael Woods au sein de sa formation. Houle agira à titre de lieutenant au meneur de l’équipe, Jakob Fuglsang. En revanche, la candidature de l’autre Québécois de la formation, Guillaume Boivin, n’a pas été retenue pour l’épreuve-reine du cyclisme.

« Ça a été un gros moment émotionnel », a commenté Duchesne, qui a partagé l’heureuse nouvelle avec sa femme Chloé et son fils Jules, né deux mois plus tôt. « Elle a été là tout le long. Le chemin qu’on a fait ces derniers mois, ça n’aurait jamais été possible sans elle. Elle a tout fait pour en prendre beaucoup sur ses épaules avec le petit et me permettre d’arriver là et de conclure avec ma sélection. »

Se disant dans la forme de sa vie, Duchesne estime avoir convaincu ses patrons de façon définitive en contribuant à la victoire de son coéquipier Thibaut Pinot à l’avant-dernière étape du Tour de Suisse, samedi. Le Québécois avait ramené son chef de file dans l’échappée qui s’est rendue au bout.

Au Tour, qui s’élance le 1er juillet à Copenhague, Duchesne aura encore un rôle d’équipier qui sera très important dans la première semaine, avec les vents attendus au Danemark et les pavés de Paris-Roubaix dans la cinquième étape. Il n’aura « aucune » ambition individuelle. Son souhait est de se rendre jusqu’à Paris le 24 juillet en espérant à contribuer à une bonne prestation au classement général de David Gaudu et à des succès d’étape.

Après une première expérience en 2016, Duchesne croyait bien retourner au Tour dans les années suivantes. En 2019, une blessure à une artère iliaque, pour laquelle il a dû être opéré, l’a empêché d’y aller. L’année suivante, il a souffert d’une mononucléose quelques mois avant le départ.

L’ancien champion canadien de 30 ans accompagnera les Français Pinot, Gaudu, Olivier Le Gac, Valentin Madouas, le Suisse Stefan Küng, le Luxembourgeois Alexandre Geniets et l’Australien Michael Storer.

« Je suis très content, mais les [quatre] autres gars dans la liste méritaient tout autant leur place. La déception qu’ils ont vécue, j’étais prêt à la vivre. J’accepte donc cela avec beaucoup d’humilité. »