(Montréal) L’Italien Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) était à l’avant du peloton avec quelques centaines de mètres à parcourir à la quatrième étape du Tour de Suisse mercredi. C’est alors que le Sud-Africain Daryl Impey, membre de la formation Israel — Premier Tech, a ouvert la machine pour dépasser de nombreux adversaires et conclure la journée avec la victoire d’étape.

Israel — Premier Tech était très bien représentée dans le sprint final avec non seulement Impey, mais aussi avec la présence du Danois Jakob Fugslang (18e) et du Québécois Hugo Houle (28e).

« On ne remporte pas des victoires d’étape chaque jour, donc c’est une excellente journée pour nous. Daryl a réussi à s’accrocher dans la dernière montée et il a été excellent au sprint. Toutes les cases sont cochées, Jakob a été sécurisé pour le classement général et Daryl l’a emporté. C’est une journée parfaite », a lancé Hugo Houle d’entrée de jeu.

La veille, Houle avait confié à Sportcom que s’il se sentait bien lors de la quatrième étape, on pourrait s’attendre à de grandes choses pour lui et pour son équipe. Le cycliste de Sainte-Perpétue promet qu’il n’avait pas de boule de cristal pour avoir fait ces prédictions, il explique toutefois que tout était en place pour que cette journée soit un succès.

« Je savais qu’on allait être en mesure de connaître du succès aujourd’hui (mercredi). Je sentais que j’avais encore beaucoup d’énergie dans le réservoir. Une fois au final, tout peut arriver et Daryl a su en profiter au maximum. Je suis content de ce qu’on a été capables de faire depuis le début de la semaine. »

Sur la ligne d’arrivée, Impey a été suivi de près par l’Australien Michael Matthews (BikeExchange — Jayco) qui a lui aussi tenté le tout pour le tout pour la victoire d’étape. La troisième place est revenue au Danois Soren Kragh Andersen, dans le même temps que le vainqueur.

De son côté, le Saguenéen Antoine Duchesne (Groupama — FDJ) a terminé au 102e rang (+8 minutes 24 secondes). Son coéquipier suisse Stefan Küng a lui aussi été dans la course pour la victoire d’étape, terminant finalement au 10e échelon.

« Ç’a été une belle journée tranquille aujourd’hui. Je me suis occupé de Stefan dans le final pour qu’il attaque la montée en tête. Il y avait un gros groupe pour le sprint final et ç’a joué dur. De mon côté, je me sentais assez bien », a analysé Duchesne.

Ayant terminé dans le peloton de tête mercredi, le Britannique Stephen Williams (Bahrain – Victorious) demeure au sommet du classement général provisoire, seulement 6 secondes devant le Danois Andreas Kron (Lotto Soudal). Hugo Houle pointe quant à lui au 28e rang et Antoine Duchesne en 87e place.

Le travail des Québécois est loin d’être terminé alors que leur leader respectif, Fugslang pour Houle, et Küng pour Duchesne, sont au plein cœur de la course pour le classement général, se retrouvant tous les deux à 10 secondes du meneur.

« On travaille bien jusqu’à maintenant dans le peloton. Les prochains jours seront très importants, on va tout faire en notre possible pour faire le travail pour Jakob et on espère finir la semaine en beauté », a affirmé Houle.

« L’objectif sera de pousser Stefan Küng vers les devants de la course dans les trois prochains jours qui seront très difficiles. Je vais aussi essayer d’accompagner Sébastien (Reichenbach) et Quentin (Pacher) pour essayer d’aller chercher de bons résultats lors des journées en montagne », a ajouté Duchesne.

La cinquième étape du Tour de Suisse se déroulera jeudi dans les vallées entre Ambri et Novazzano sur 190,1 kilomètres.