L’Espagnole Mavi Garcia (UAE ADQ) a connu une très bonne journée samedi au Tour du Burgos en remportant la troisième étape de l’évènement, s’emparant du même coup du premier rang au classement général provisoire avec une seule étape à disputer.

Sportcom

Garcia s’est détachée du peloton de tête avec moins d’un kilomètre à parcourir pour l’emporter avec 12 secondes d’avance sur sa plus proche poursuivante, la Française Évite Muzic (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope).

De leur côté, les Québécoises Magdeleine Vallières-Mill (EF Education-TIBCO-SVB) et Olivia Baril (Valcar Travel & Service) ont terminé respectivement au 68e et au 102e rangs.

Vallières-Mill a poursuivi sur sa lancée de la veille en agissant comme domestique pour ses coéquipières. Un travail important puisque trois collègues de la Québécoise se sont hissées dans le top 20 du jour : l’Américaine Krista Doebel-Hickok (8e), l’Italienne Letizia Borghesi (16e) et l’Américaine Veronica Ewers (17e).

« Mon travail était de surveiller les opportunités d’échappées, le peloton est resté bien groupé et il n’y a pas eu de fuites avant la toute fin. Je m’occupais également d’aller chercher de l’eau et de la glace pour mes coéquipières. C’est une mission que j’aime bien, surtout quand les résultats sont intéressants à la fin de la journée », a expliqué la Sherbrookoise qui a eu un problème mécanique dans l’avant-dernière montée de la journée.

Doebel-Hickok, Borghesi et Ewers sont toutes en excellentes positions au classement général provisoire, n’accusant qu’un retard de 15 secondes sur Mavi Garcia en tête. Vallières-Mill s’attend à mettre les bouchées doubles dimanche lors de la quatrième et dernière étape du Tour.

« Tout est encore possible au classement général. Tout va se jouer dans la dernière côte demain. On va forcer pour les trois, celle qui aura le plus de jambes aura tout notre support. Je vais essayer de les placer dans les meilleures conditions possibles pour le final », a conclu Vallières-Mill.

Les cyclistes pédaleront dimanche sur les 125,1 kilomètres qui séparent Covarrubias et Lagunas de Neila à l’occasion de la dernière étape.