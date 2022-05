Lauriane Genest et Kelsey Mitchell qualifiées pour le deuxième tour du keirin

(Milton) Lauriane Genest et Kelsey Mitchell ont toutes deux remporté leur vague de qualification du keirin à la Coupe des nations de Milton pour accéder directement au deuxième tour, qui sera présenté plus tard en après-midi.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Genest, médaillée de bronze des derniers Jeux olympiques à Tokyo et de la Coupe des nations de Glasgow, a brillamment manoeuvré dans le dernier tour. Emboîtée derrière l’Allemande Emma Hinze et Mina Sato, la Québécoise a été en mesure de se frayer un chemin pour devancer la Japonaise et terminer derrière Hinze, obtenant ainsi sa qualification.

Mitchell, qui tente de remporter une troisième médaille en autant d’épreuves à Milton, a imposé le rythme de sa vague. Elle a rapidement lancé son attaque après que le vélomoteur eut quitté la piste, se forgeant une avance de plusieurs distances de vélo, insurmontable pour ses poursuivantes. Elle a même levé le pied dans le dernier droit.

Wammes et Dodyk stoppés en huitièmes

Nick Wammes et Ryan Dodyk ont vu leur parcours au sprint stoppé en huitièmes de finale.

Wammes a été embêté par la stratégie du Japonais Kento Yamasaki dans sa course. Piégé au haut de la piste, l’Ontarien n’a pas été en mesure de combler l’écart quand Yamasaki a lancé son attaque. Wammes était particulièrement déçu de sa performance et a mis un très long moment avant de venir rencontrer les journalistes sur place.

Dodyk était quant à lui tout sourire après avoir cédé la victoire au médaillé d’argent des derniers Jeux olympiques et Mondiaux, le Néerlandais Jeffrey Hoogland, après une course spectaculaire.

L’Albertain était nez à nez avec l’un des meilleurs de sa profession. Il était si près en fait que les pieds des deux cyclistes se sont touchés. Dodyk a été obligé de ralentir sa cadence une fraction de seconde afin de ne pas chuter. Il croyait être en mesure de rattraper Hoogland par la suite, mais le mal était fait.

À l’omnium masculin, Jackson Kinniburgh a remporté sa vague de qualification, enlevant notamment le sprint final pour récolter 16 points au total. Le scratch sera présenté en début de soirée, suivi du tempo, de la course à élimination et de la course aux points.