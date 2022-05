(Milton) Kelsey Mitchell et Lauriane Genest se sont qualifiées pour les demi-finales du sprint de la Coupe des nations, vendredi, au Centre national de cyclisme Mettamy.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Les deux Canadiennes ont eu besoin de la course de barrage pour assurer leur place.

Mitchell, médaillée d’or des derniers Jeux olympiques et de la première Coupe des nations de la saison, en Écosse le mois dernier, a cédé la première course à la Chinoise Yufang Guo par moins d’une demi-roue. Les officiels ont d’ailleurs eu recours à la photo d’arrivée pour déterminer la gagnante.

L’Albertaine a toutefois imposé son rythme dans les deux courses suivantes. Elle a d’abord lancé plus tôt son attaque — au deuxième tour de trois — dans la deuxième course et Guo a été incapable de la rattraper. La troisième course a été plus serrée, mais Mitchell s’est détachée dans le dernier 100 mètres pour l’emporter.

Genest a aussi cédé la première course à la Japonaise Riyu Ohta par un rayon. Comme sa compatriote, Genest, huitième de la discipline à Tokyo, a pris le contrôle de la deuxième course plus rapidement, larguant rapidement Ohta, qui n’a pas été dans le coup dans la course de barrage.

En demi-finales, Mitchell sera opposée à la Colombienne Martha Bayona Pineda, tandis que Genest fera face à la championne du monde en titre, l’Allemande Emma Hinze.

Les demi-finales et la ronde des médailles seront disputées en soirée.

Bonhomme et Desgagnés prennent de l’expérience

À la poursuite individuelle, le parcours des Canadiennes Ariane Bonhomme et Adèle Desgagnés a pris fin en qualifications.

Bonhomme et Desgagnés ont terminé respectivement en sixième et septième places. Seules les quatre premières cyclistes obtenaient leur laissez-passer.

Les deux représentantes de l’unifolié ont terminé à 5,738 et 7,386 secondes du quatrième temps de référence, qui a été réalisé par l’Australienne Pate Ember.

L’équipe canadienne n’avait pas de visée pour cette discipline, qui ne figure pas au programme olympique, mais qui est disputée en Coupe du monde.

« C’était surtout pour leur permettre de prendre de l’expérience à ce niveau de compétition et de se situer sur la scène internationale, a expliqué le directeur de la haute performance à Cyclisme Canada, Kris Westwood. Elles pourront continuer de progresser dans cette discipline et éventuellement participer aux Championnats du monde. Ce n’est jamais une mauvaise chose d’avoir plus d’expérience sur la scène internationale. »

Vendredi soir, Mathias Guillemette s’élancera sur l’ovale pour la course par élimination. Sarah van Dam fera de même pour les dames, tandis que Ngaire Barraclough sera du scratch.