Le Néerlandais Arvid De Kleijn (Human Powered Health) était toujours en bonne posture au classement général provisoire avec deux étapes à disputer aux 4 Jours de Dunkerque, même s’il avait perdu le maillot rose vendredi. Les choses se sont moins bien passées samedi alors que le coéquipier du Québécois Pier-André Côté a terminé au 86e rang de l’étape et il a glissé au 72e échelon au général.

Sportcom

« On le savait que ça allait être une étape plus difficile pour Arvid aujourd’hui [samedi], ce n’était pas un parcours pour les sprinters. Les 60 premiers kilomètres se sont bien passés, mais il y avait énormément de montées sur le circuit de Cassel. Ç’a été le fun d’avoir le maillot rose pendant quelques épreuves, mais on se doutait que ce serait difficile de le conserver après la cinquième étape », a expliqué Côté.

Ayant été aux côtés du Néerlandais pendant une partie de l’épreuve samedi, Côté a finalement franchi le fil d’arrivée en 21e place (+27 secondes). Une course satisfaisante pour l’athlète de 25 ans qui croit qu’il aurait dû être dans une forme extraordinaire pour percer le top 20.

« Je suis quand même content de ce que j’ai pu faire. Le top 20 était très costaud. Le rythme était élevé, mais j’ai réussi à tirer mon épingle du jeu à certains moments, sans sortir nécessairement une performance incroyable. J’étais content d’être dans le groupe de tête juste avant le final, ce n’est pas incroyable, mais ça confirme que je suis en bonne forme », a ajouté Côté, qui est maintenant 17e au classement général provisoire.

Je suis content de mon effort et c’est vraiment bon signe pour la suite du calendrier. Je sais que je suis capable de performer sur des circuits difficiles. Pier-André Côté

Le Belge Gianni Vermeersch (Alpecin-Fénix) a remporté la cinquième étape dans un sprint de six cyclistes. Il a tout juste devancé son compatriote Oliver Naesen (AG2R Citroën) et le Britannique Jake Stewart (Groupama – FDJ).

Avec une seule étape à compléter en France, l’objectif de la formation Human Powered Health est simple : aller chercher une deuxième victoire d’étape après celle obtenue par Arvid De Kleijn en lever de rideau.

« Demain [dimanche], ce sera plat comme une galette, on y va 100 % pour Arvid. On va s’assurer de bien le positionner pour le sprint final. Ce serait bien de conclure l’évènement avec une autre victoire d’étape. »

Simone Boilard termine tout près du top 10 en Bretagne

La Québécoise Simone Boilard (St-Michel – Auber93 WE) a fait bonne figure au Tour de Bretagne (2.1) où elle a terminé au 21e rang (+6 secondes) de la dernière étape disputée samedi entre Rennes et Vitré. La cycliste de Québec a, par le fait même, pris le 12e rang du classement général de la compétition.

« Il y a eu des hauts et des bas, c’était un gros défi pour moi de participer au Tour de Bretagne tout juste après le Festival Elsy Jacobs. Ça faisait longtemps que je n’avais pas autant roulé en aussi peu de temps. J’ai réalisé que mes sensations étaient très bonnes. Je suis super heureuse de ma troisième place à la deuxième étape, ça fait du bien. J’ai également fait beaucoup d’apprentissages lors des 10 derniers jours, il y a du positif qui va ressortir de cette séquence », a expliqué Boilard en entrevue avec Sportcom.

L’Italienne Vittoria Guazzini (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) a remporté le Tour devant la Française Cedrine Kerbaol (Cofidis Women) et la Néo-Zélandaise Ally Wollaston (AG Insurance – NXTG).

Adèle Normand (33e) et Joséphine Péloquin (53e) de l’équipe Emotional fr-Tornatech-GSC Blagnac VS31 ont été les deux autres Québécoises à conclure le Tour de Bretagne. Leur coéquipière Laury Milette a été forcée à l’abandon vendredi lors de la quatrième étape.